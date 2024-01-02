Загинув, рятуючи херсонців

Під час ворожого обстрілу Херсона загинув наш земляк, лейтенант поліції Ігор Місюня.

Поліцейський отримав смертельне поранення під час евакуації людей із залізничного вокзалу.

26 грудня близько 18.00 російська армія почала масований обстріл центру міста, який тривав більше двох годин. В цей час на залізничному вокзалі перебувало 140 цивільних людей, які очікували на евакуаційний поїзд. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, розпочали евакуацію людей в безпечні місця.

29-річний Ігор Місюня отримав смертельне поранення уламками. Відомо, що чоловік розпочинав свою службу в Долинській 2017 року. Без чоловіка й батька залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Ще двоє його колег перебуває в лікарні з осколковими пораненнями. Також поранено двох цивільних.

Далі – враження двох людей, які перебували на Херсонському вокзалі під час масованого обстрілу.

Перше – від журналістки Марічки Паплаускайте: «Я приїхала в Херсон зранку, тим самим потягом, чотири вагони якого росіяни знищили ввечері. Тривоги у Херсоні лунають одна за одною. Ми нарахували п’ять чи шість протягом дня. Щоразу за сигналом, а то й перед ним чулися все ближчі вибухи. Кілька разів ми спускалися в підвал, де співробітники вокзалу розповідали про свої будні в окупації. За 45 хвилин до відправлення зворотного поїзда у Київ ті самі чотири вагони повернулися на херсонський перон з Миколаєва, де чекали протягом дня, і на вокзал почали сходитися пасажири. І саме тоді росіяни влупили.

Ми збігли в укриття, коли сталося перше влучання. Такого гучного вибуху я досі не чула: зі стелі підвалу сипалося, стіни рухалися. Пасажири встигли сховатися у підвалі теж. І ми сиділи там всі разом наступні півтори години й рахували наступні прильоти. Двох поліцейських, яких поранило уламками, коли вони допомагали пасажирам сховатися, перев’язали. Був ще іноземний волонтер, судячи з усього, зі зламаним ребром, але він просив на нього не зважати й просто важко дихав, стікаючи потом. Згодом медики допомогли як могли і йому. Один поліцейський, якого я не бачила, на жаль, загинув».

І ще одне свідчення очевидця, яке дає уявлення, що відбувалося на пероні: «Біда ще в тому, що поліцейські бігали, як навіжені, і умовляли спуститись десятки людей в укриття, а ті – з торбами: “Та ми вже звикли, тут перечекаємо, нічого страшного”».

29-річного поліцейського провели в останню путь у Долинській громаді, звідки він родом, де мешкав із сім’єю та розпочав службу в поліції. Попрощатися з Ігорем прийшли рідні, близькі, місцеві жителі, колеги.

Восени 2022 року правоохоронець вперше відбув у відрядження в Херсонську область для виконання завдань. У рамках другої ротації поліцейський брав участь в евакуації на безпечну територію громадян, які постраждали внаслідок підриву ворогом Каховської гідроелектростанції. У листопаді поточного року Ігор втретє був відряджений у складі зведеного загону в Херсон.

«Війна принесла тяжку втрату, яку нам – його колегам, рідним, близьким і друзям – переживати дуже боляче. Лейтенанту поліції Ігорю Місюні назавжди 29. Він до останнього подиху залишався вірним присязі. Пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях», – зазначив керівник поліції області Роман Козьяков.