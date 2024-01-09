Бобринецька швейна рота

Волонтерська допомога військовим дуже важлива, а допомога пораненим військовим важливіша в рази. Тому в Бобринецькій спецшколі з квітня 2022 року діє волонтерська ініціатива «Швейна рота», майстрині якої виготовляють одяг для військових і адаптивний одяг для поранених, спальні мішки й аптечки. На виробництві зайнято 80 людей. Збираються у вільний від навчання та роботи час.

Директор школи Володимир Паїцький розповів, що починали вони з однієї швейної машинки, а зараз мають їх чотири, аджє дуже великі були замовлення. За час роботи «Швейна рота» виготовила близько п’яти тисяч одиниць адаптивного одягу. Відправляли його у шпиталі у Дніпро, Кропивницький, Харків, Миколаївську область. Адаптивний одяг відрізняється від звичайного тим, що має липучки, кнопки або зав’язки, завдяки яким медичний персонал може швидко одягти пораненого або швидко (та безболісно) зняти одяг перед медичними маніпуляціями. Волонтерська ініціатива «Швейна рота» виготовляє адаптивні штани, шорти, труси, кофти, футболки та інший одяг. З жовтня минулого року у «Швейної роти» з‘явився ще й підрозділ «Піксельні чарівниці». Окрім адаптивного одягу вони шиють бандажі, які допомагають нашим військовим під час поранення підтримувати руки. Також разом з учнями виготовляють адаптивні подушечки.

Паралельно за тиждень вони шиють 10 спальних мішків. Також у виробництві – аптечки й розвантажувально-плечові системи. Так, вчителька швейної справи Наталія Панченко за час роботи пошила понад пів сотні таких систем.

На сайті школи є інформація про важливий вантаж, який вони нещодавно відправили на Запорізький напрямок. «Цього разу створили та відправили в шпиталі 12 кіберкофт, 5 кіберштанів та 9 флісових штанів. Бандажі для підтримки рук, 10 одиниць, які були покроєні вихованцями, а виготовили “Піксельні чарівниці”. Ще 13 пар в’язаних шкарпеток з гудзиками додали відчуття тепла та зручності.

Вихователі школи Валентина Деревянченко, Ірина Нікітюк, Віта Поскальнюк та Ірина Бортко особисто в’язали шкарпетки. Інші вихователі, Алла Карпова, Тетяна Унтілова, Наталія Орза, пришивали гудзики. Нитки, необхідні для створення шкарпеток, готували вихованці 3, 7 та 8 класів спільно зі своїми вихователями».

А ще до опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні, де лікуються наші воїни, волонтери передали вісім одиниць адаптивного одягу та 15 подушок. До роботи долучились учні 9-10 класів школи, укомплектувавши подушки наповнювачем.

Вкрай необхідні речі, які виготовляють бобринецькі освітяни разом зі своїми підопічними, надають не лише фізичний комфорт, але й психологічну підтримку. Кожна створена ними річ – це не просто предмет одягу, а й вияв людяності та турботи про тих, хто знаходиться у складних життєвих обставинах.