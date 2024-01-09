І на першій лінії, і у ворожому тилу

За кілька місяців до війни він став знаменитим на всю Україну, але широкому загалу його обличчя не показали, прізвища не назвали. Мова – про працівника ЦСО «А» Управління СБУ в Кіровоградській області, який у листопаді 2021 року, прибувши до батьків у село, врятував підлітка, нога котрого потрапила в механізм мотоблоку. Про вчинок спецпризначенця розповіли численні ЗМІ, а глядачі телеканалу «1+1» проголосували за нагородження його премією «Ті, що вражають». Нині він воює, бере участь у спеціальних операціях. Про це «Україні-Центр» розповіла речниця управління СБУ в області Юлія Ткач. Знову-таки, не називаючи прізвища співробітника – тільки його позивний.

Насамперед Юлія Ткач згадала про подію більш ніж півторарічної давності, через яку спецпризначенець з позивним «Тренер» здобув широку славу, залишаючись інкогніто.

– Того дня «Тренер», скориставшись короткою відпусткою, приїхав у село на Кіровоградщині, до батьків. Дорогою трапився підліток, який потрапив у біду – нога опинилася в механізмі мотоблоку. Кров з рани била фонтаном, хлопчина від болю кричав не своїм голосом. Поруч метушилися селяни, які теж кинулися на допомогу бідоласі, але зарадити нічим не могли. «Тренер» – сильний, спортивний, уміє обходитися з технікою – швидко розібрав механізм, визволив ногу, наклав турнікет (спец­призначенці носять їх при собі постійно) і таким чином зупинив кровотечу. Тим часом прибула «швидка». Фельдшерка, побачивши закривавленого підлітка, знепритомніла. «Тренер» знайшов у її валізі знеболювальне й зробив хлопчині ін’єкцію. У лікарню вын поїхав з усіма. Переконавшись там, що хлопець житиме, він поспішив до батьків, а через кілька днів повернувся на службу в Кропивницький.

Тими ж днями в управління СБУ в області звернулися працівники лікарні, куди було госпіталізовано підлітка. Вони просили відзначити співробітника СБУ, який врятував юнака. Так у нашому управлінні дізналися про цей випадок – до того «Тренер» нічого колегам не розказував. Як з’ясувалося, підліток мотоблоком обробляв односельцям городи, щоб заробити на смартфон. І він його таки отримав – наш «Тренер» купив за свої гроші й подарував. Наш герой провідував хлопця в лікарні, возив гостинці, вони аж поріднилися.

А керівництво управління СБУ в області подбало про виділення з благодійного фонду коштів на хірургічну операцію підлітка в обласній лікарні – без цього той пересувався б на милицях. В останні дні 2021 року в управління завітали журналісти «1+1» з приємною новиною: за результатами народного голосування спецпризначенця, який врятував підлітка, удостоєно премії «Ті, що вражають». У січні 2022 року «Тренер» отримав відзнаку Кіровоградської області «За заслуги» ІІ ступеня. Хоча, за словами Юлії Ткач, спецпризначенцю не сподобалося, що цю історію було винесено на люди, він сердився через це на відомчу пресслужбу. Мовляв, проявив звичайну людяність, хіба можна по-іншому?

– Після того до мене не раз зверталися журналісти із запитаннями про «Тренера», – продовжує речниця управління СБУ в області. – Він нині воює, бере участь у спеціальних операціях на першій лінії фронту та у ворожому тилу. Він і під час АТО-ООС залучався до спецоперацій на Донбасі. А наразі, під час великої війни, він у складі зведених загонів ЦСО «А» воює у найгарячіших точках країни – спочатку на Херсонському, а зараз на Запорізькому та Донецькому напрямках, вправно володіє артилерійською зброєю, запускає безпілотники – як ударні, так і розвідувальні.

На рахунку спецпризначенців – сотні знищених рашистів та десятки одиниць підбитої ворожої техніки. Розповім коротко про одну з операцій за його участі. Коли ворог був у Миколаївській області, на підступах до Кіровоградщини, наші спецпризначенці, у тому числі «Тренер», аби унеможливити підхід ворога до кордонів нашого регіону, замінували мости через річку Сугоклею у Бобринецькому районі та після роботи нашої авіації, разом з бійцями 80 окремої десантно-штурмовоъ бригади ЗСУ та 73 Центром морських операцій ССО, вступили у бій з рашистами та відкинули російську колону, не давши загарбникам змоги просунутися у центр нашої країни. Ворог був дезорієнтований та розсередився по селах Миколаївщини. Бійці ЦСО «А» відслідили кожного рашиста, внаслідок чого було знищено чималу кількість окупантів та затрофеєно велику кількість ворожої техніки та боєприпасів, зокрема КАМАЗи, бронетранспортери та протитанкові ракети ПТУР. Усі інші подробиці – після Перемоги.