«Не впораються – шукатимемо інших»

Сувора розмова з керівництвом ОВКП «Дніпро-Кіровоград» відбулася наприкінці минулого тижня в обласній військовій адміністрації. Ішлося про давні проблеми підприємства, які не вдалося розв’язати й новій, призначеній пів року тому, управлінській команді. Цілком можливо, приводом викликати її «на килим» стали ріки нечистот, які кілька тижнів текли вулицями кропивницького мікрорайону Новомиколаївки.

Ось що написав у Facebook про цю нараду начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович: «Упродовж останніх років, іще до великої війни, одне із стратегічних комунальних підприємств області не відповідає ані запитам споживачів, ані задекларованим обіцянкам стосовно покращення менеджменту і надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення.

Помітних позитивних результатів після заміни керівників підприємства наразі також немає. Особливо це відчуває місто Кропивницький. Претензії громад, які обслуговує ОКВП, справедливі і актуальні. Мови про підвищення тарифів чи про додаткові ресурси з бюджетів ні під час війни, ні за такої якості роботи не може бути! Команда водоводу отримала завдання в найкоротші терміни розробити та представити чіткий і професійний план виходу з кризи підприємства, надати графік ліквідації великих поривів мереж, насамперед в обласному центрі. Воєнний стан не може бути причиною вкрай неякісної роботи стратегічного комунального підприємства».

У коментарі для «УЦ» Андрій Райкович зауважив, що проблемам водоканалу – багато років: зношені мережі, невідповідність тарифів реальним витратам, ще й не все гаразд з менеджментом. Під час війни ці проблеми загострилися. За словами Райковича, попередня управлінська команда у лиху годину втратила комунікацію з обласною адміністрацією і взагалі не впоралася зі своїми завданнями.

– Поміняли команду з великими скандалами. Дали новому керівниц­тву завдання вжити конкретних заходів, щоб розв’язати проблеми. Але й нова команда захлинулася. Якісних змін у роботі підприємства не бачу. Кропивницьким течуть нечистоти. Моя позиція стосовно теперішнього керівництва: не впораються – шукатимемо інших.

Детальніше про становище водоканалу розповіла директорка департаменту ЖКГ обласної військової адміністрації Ольга Довжук.

– Ситуація складна, але не катастрофічна. Підприємство працює і працюватиме. Головне, щоб не сталося руйнувань від обстрілів. Ми два роки працювали над тим, щоб було і резервне живлення, і захист об’єктів. З початку війни діє постанова уряду, якою заборонено підвищувати тарифи на водопостачання й водовідведення. Нині «Дніпро-Кіровоград» застосовує тарифи, ухвалені у січні 2022 року. З того часу суттєво подорожчали електроенгергія, пально-мастильні матеріали, засоби для очищення води. У середньому все подорожчало на триста відсотків. Законодавством передбачено, що різниця в тарифах (Ольга Довжук має на увазі різницю між реальними витратами підприємства і тими, які закладено в чинний тариф. – Ред.) має відшкодовуватися підприємству з державного бюджету. Нині розмір цієї різниці – 97 мільйонів гривень, її підтверджено у встановленому порядку. Але ці кошти не надійшли. Нам кажуть в уряді, що головне нині – оборона.

Через мораторій на підвищення тарифів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» вимушене дотувати не тільки населення, а й бюджетні установи та приватні підприємства. Проситимемо центральну владу переглянути такий порядок. Бізнес і бюджетні установі мають платити за економічно обгрунтованими тарифами. Це дало б ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 65 мільйонів гривень додатково. Для населення тариф під час війни не можна підвищувати.

Завдяки співпраці зі Світовим банком відбулася модернізація потужностей ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Результати є. 2021 року воно спожило 44,6 мільйона кіловат-годин електроенергії, а 2023-го – 39,8 мільйона. Майже п’ять мільйонів зекономлено. Мало б відбутися зниження собівартості послуг. Але цього не відбулося через суттєве подорожчання електроенергії і матеріалів.

Треба повертати кредит Світовому банку. Кредит – у доларах. Коли ОКВП «Дніпро-Кіровоград» брало кредит, долар коштував 24 гривні, тепер – 38. Торік з обласного бюджету виділено 33,2 мільйона гривень на часткове погашення боргу перед Світовим банком. Тим часом надійшли нові рахунки.

Минулого року суттєво допомогли підприємству іноземні донори, зокрема ЮНІСЕФ. Майже на 50 мільйонів гривень надали хлору, коагулянтів. Ще три місяці триватиме така допомога, а далі підприємство має витрачати власні кошти на ці потреби.

Позначаються на роботі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» і мобілізація людей та техніки. Також підприємство допомагало постраждалим від війни територіям – Херсону, Миколаєву, Дніпропетровській області. Робилося це за власні кошти.

Підприємство не має заборгованості із зарплати, з електроенергії – тільки поточна. За грудень не сплатило 16 мільйонів, але до кінця січня розрахується.

Не всі споживачі справно платять за послуги ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Буде посилено претензійно-позовну роботу. Пенсіонерів, малозабезпечених не відключатимемо. Але є випадки, коли цілком забезпечені люди заборгували десятки тисяч. Таких відключатимемо.

Є запитання до організації роботи «Дніпро-Кіровоград», зокрема щодо усунення аварій у Кропивницькому. Та не можна звинувачувати лише комунальників. Чого тільки не дістають вони з колекторів – багато людей використовують каналізацію як сміттєпровід. Каналопромивна машина, яку має «Дніпро-Кіровоград», вийшла з ладу, два місяці стояла. Такої критичної ситуації з аваріями, як у Кропивницькому, немає ні в Знам’янці, ні в Світловодську, ні в Олександрії. Хоча у ЗМІ багато й несправедливої критики на адресу ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Сказати, що в нас дуже погана вода, не можу. Лабораторія показує, що вода відповідає нормам.

Як повідомив заступник кропивницького міського голови Олександр Вергун, з міського бюджету минулого року на порятунок обласного водоканалу виділено 150 мільйонів гривень.

Не було б цієї допомоги – не так би прикро було нюхати кропивничанам нечистоти, які течуть вулицями.