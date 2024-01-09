Як перетворити звичайний пластик на допомогу ЗСУ: приклад освітнього простору з Кропивницького

У Кропивницькому на базі освітньо-культурного та волонтерського Гончаренко центру перетворюють пластик на допомогу ЗСУ: вже більше року тут збирають кришечки від пластикових пляшок, а на виручені кошти щотижня готують по 1500 супових наборів для військових.

За словами директорки простору Вікторії Талашкевич, ідея збирати кришечки у Кропивницькому на конвертувати їх у допомогу військовим виникла ще в 2014 році. Тоді на державному рівні її започаткував благодійний фонд «Овес», а виручені кошти витрачали на закупівлю протезів для військових.

«Я допомагала зі збором кришечок у Кропивницькому та передавала їх у центр вторинної переробки. З початком повномасштабного вторгнення виручені кошти ми спрямовуємо на виготовлення супових та борщових наборів для військових та мешканців деокупованих територій — цим займається громадська організація «Добромир». А кришечки збираємо у Гончаренко центрі: ми відкриті 5 днів на тиждень, тож кропивничани можуть приносити їх в будь-який зручний час», — зазначає Вікторія Талашкевич.

У Гончаренко центрі кажуть: до акції долучаються чимало кропивничан різного віку — від діток, які приходять у простір з батьками до військових, які передають зібрані кришечки за сотні кілометрів. Кришечки збирають в під’їздах, в супермаркетах і школах.

«З моменту початку акції ми зібрали вже понад 3,5 тонн кришечок. Вони «перетворилися» на 6300 порцій гарячої страви для понад шести тисяч людей, адже зібрані з вторинної переробки кошти ми направляємо на закупівлю інгредієнтів для сухих супів і борщів. Щосуботи спільнота «Добромиру» готує близько 1500 поживних наборів, які одразу передають військовим», — ділиться керівниця центру.

Всіх охочих долучитися до доброї справи закликають приносити кришечки за адресою вул. Велика Перспективна, 4а (Гончаренко центр Кропивницький).

«Долучитися до доброї справи може будь-хто — це і допомога військовим, які боронять нашу незалежність, і внесок у чистоту довкілля. Це важливо для всього Кропивницького, для наших захисників і для нашої планети, — додають у просторі.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.