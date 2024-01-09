Які суми доходу дають право на безоплатну допомогу із зверненням до суду у 2024 році

1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум. Тож змінилися умови надання вторинної правничої допомоги (допомоги зі зверненням до суду) людям з низьким доходом.

За законом таке право мають люди, чий середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Тепер право на допомогу зі зверненням до суду мають люди за таких умов:

✔ Працездатні — з доходом менш ніж 6056 грн.

✔ Пенсіонери (за віком, вислугою років тощо) — з доходом менш ніж 4722 грн.

✔ Люди з інвалідністю — якщо їхня пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6056 грн.

Нагадаємо, безоплатна вторинна правнича допомога включає такі послуги:

◾️ Складення документів для звернення до суду

◾️ Представництво інтересів у суді.

Разом з тим зростають і розміри судового збору, оскільки він теж вираховується від розміру прожиткового мінімуму. Так, зокрема:

▪️ Розгляд судом заяви немайнового характеру, наприклад, про розлучення без поділу майна, коштує тепер — 1211,4 грн.

▪️ Заяви майнового характеру — від 1211,2 до 15 140 грн (залежить від ціни позову)

▪️ Щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (народження, смерті тощо) — 605,6 грн

▪️ Про скасування судового наказу 151,4 грн

Однак, є пільги на сплату судового збору. Так, звільняються від сплати судового збору:

люди з інвалідністю І та II групи;

учасники бойових дій;

позивачі, постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 і 2 категорій;

позивачі – у справах про стягнення аліментів;

позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

та інші категорії осіб.

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