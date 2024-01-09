1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум. Тож змінилися умови надання вторинної правничої допомоги (допомоги зі зверненням до суду) людям з низьким доходом.
За законом таке право мають люди, чий середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.
Тепер право на допомогу зі зверненням до суду мають люди за таких умов:
✔ Працездатні — з доходом менш ніж 6056 грн.
✔ Пенсіонери (за віком, вислугою років тощо) — з доходом менш ніж 4722 грн.
✔ Люди з інвалідністю — якщо їхня пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6056 грн.
Нагадаємо, безоплатна вторинна правнича допомога включає такі послуги:
◾️ Складення документів для звернення до суду
◾️ Представництво інтересів у суді.
Разом з тим зростають і розміри судового збору, оскільки він теж вираховується від розміру прожиткового мінімуму. Так, зокрема:
▪️ Розгляд судом заяви немайнового характеру, наприклад, про розлучення без поділу майна, коштує тепер — 1211,4 грн.
▪️ Заяви майнового характеру — від 1211,2 до 15 140 грн (залежить від ціни позову)
▪️ Щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (народження, смерті тощо) — 605,6 грн
▪️ Про скасування судового наказу 151,4 грн
Однак, є пільги на сплату судового збору. Так, звільняються від сплати судового збору:
- люди з інвалідністю І та II групи;
- учасники бойових дій;
- позивачі, постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 і 2 категорій;
- позивачі – у справах про стягнення аліментів;
- позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
- та інші категорії осіб.
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Які суми доходу дають право на безоплатну допомогу із зверненням до суду у 2024 році