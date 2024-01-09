Є мільйон на дрони!

Жителі Олександрійської громади зібрали 1 034 000 гривень на дрони для бійців з Олександрії. Збір коштів проводив Благодійний фонд «Турбота» за ініціативи міського голови і водночас засновника фонду – Сергія Кузьменка.

За мету ставили зібрати 1 000 000 гривень, втім, зібрали більше. Найменший донат – 20 гривень, найбільший – 150 тисяч гривень.

– Дорогі олександрійці, дякую вам за те, що об’єднались, щоб зробити для бійців різдвяно-новорічні подарунки! Ви вкотре довели, що Олександрія – місто-волонтер! Що спільно ми можемо виконати будь-яке завдання! Що наші захисники можуть завжди на нас розраховувати! Дякую кожному, хто долучився до збору! Разом ми сильніші! Про передачу безпілотників повідомлю окремо, – зазначив очільник громади.

Долучилася до акції й велика сім’я Дитячо-юнацької спортивної школи №2. Весь трудовий колектив школи, тренерський склад і охочі батьки вихованців закладу за декілька днів зібрали 10 400 гривень, які перерахували на рахунок благодійного фонду «Турбота».

– На підсумкових зборах у колективі ми вирішили допомогти. Адже це важливо не лише для хлопців на передовій, а й для нас. Люди самі виявили ініціативу, самі організувалися і вже за декілька днів передали донати до благодійного фонду, – розповів директор спортивної школи Юрій Котов.

Передноворічні дні в освітній галузі завершилися благодійними змаганнями з баскетболу. За результатами вдалося зібрати понад 34 000 гривень на підтримку Збройних сил України. Учасниками змагань стали вчителі фізичної культури з різних шкіл міста. Вони ж ініціювали сам захід.

У ході змагань донатили для військових. Зібрані кошти теж направили на рахунок благодійного фонду «Турбота» на дрони для бійців з Олександрії.