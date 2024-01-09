СБУ заочно повідомила про підозру ще одному командиру бойовиків, який воює проти України на східному фронті. Зловмисником є командир взводу 123-ї окремої мотострілкової бригади Південного військового округу збройних сил росії. Судячи з фото, що розміщене в соціальних мережах, це Сергій Чередніченко, який раніше проживав у Кропивницькому.

За даними слідства, у 2014 році чоловік виїхав до тимчасово окупованої частини Луганщини та вступив у ряди так званого «3 мотострілецького батальйону лнр», яким керував 2-й армійський корпус окупаційних військ країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник був відряджений на передову. Там він обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецького озброєння, а також брав участь у артилерійських ударах по прифронтовій території східного регіону України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження зрадника для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.