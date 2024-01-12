Що варто знати про вихід на пенсію у 2024 році?

Пенсія за віком призначається після досягнення особою 60-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу, що визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Саме набутий страховий стаж є однією із головних підстав для призначення або відмови у призначенні такого виду пенсії.

У 2024 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 60 років та мають не менше 31 року страхового стажу .

Чи можна претендувати у 2024 році на пенсію за віком, якщо страхового стажу менше?

Так! Особи, які досягли 63 років зможуть вийти на пенсію за віком за наявності страхового стажу від 21 до 31 року, а особи, які досягли 65 років, – за наявності страхового стажу від 15 до 21 року.

Нагадуємо!

Тривалість страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, щороку зростатиме. Так триватиме до 2028 року. У 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу .

Наталія СІМОНЯН, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області