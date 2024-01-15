Бобринець пам’ятатиме

Страшна звістка прийшла днями з фронту в Бобринець Кіровоградської області: загинув Юрій Лебедко.

Він воював з перших днів російського широкомасштабного вторгнення. Командував третьою стрілецькою ротою військової частини А4845. Життя обірвалося у 40 років внаслідок тяжкого вогнепального поранення. Це сталося 10 січня на Херсонщині.

Як написали у Facebook бойові друзі, під командуванням капітана Юрія Лебедка рота успішно виконала ряд бойових завдань на півдні країни. «Наш батальйон зазнав величезної втрати, – сумують побратими. – Повний енергії й сподівань, Юрій Лебедко надихав товаришів по зброї на виконання військового обов’язку».

Жителі Бобринця знають Юрія Лебедка як чесного правоохоронця (до великої війни служив у Національній поліції), патріота, просто порядну людину.

Благородство і доброту Лебедка пам’ятають і в Бобринецькому ліцеї № 1, де він навчався. «Низький уклін тобі, наш дорогий Юрію Юрійовичу, наш капітане, наш Герою!» – відгукнулися на смерть захисника земляки.