Час виносити ялинки

Завершуються різдвяно-новорічні свята і за старим календарем, і за новим. Куди ж подіти ялинку чи сосну, яка створювала у вашій оселі святковий настрій?

Міська рада Кропивницького звернулась до мешканців міста з проханням дотримуватись деяких правил, які було запроваджено минулого року. У місті збір ялинок буде здійснюватись на контейнерних майданчиках біля багатоповерхівок. Жителів міста просять не викидати деревця завчасно, а залишати їх поруч з контейнерними майданчиками міста в період з 15 по 30 січня.

Компанія «Екостайл», що займається вивезенням та захороненням твердих побутових відходів, наголошує, що вкидати ялинки та сосни до контейнерів для твердих побутових відходів заборонено. Новорічні деревця треба звільнити від прикрас і залишити на контейнерному майданчику. Мешканці приватного сектору можуть утилізувати їх самостійно, використавши для опалення, або попередньо подрібнити ялинки та сосни й виставляти їх у в’язанках 50х50х50 см або спакованими у міцні мішки.

Що роблять з новорічними ялинками у цивілізованому світі?

Їх подрібнюють і переробляють у паливні брикети. У Швеції ялинки, а також деякі види паперової та дерев’яної упаковки просто спалюють у невеликих міських котельнях, завдяки чому більш як 13% шведів отримують тепло й гарячу воду.

Використовують хвойну сировину також меблеві фабрики, підприємства з переробки тари, деревопереробні комбінати для виготовлення технологічної тріски, яка йде у виробництво або на підстилку худобі. Також ялинкові відходи використовуються заводами, що виробляють кормові дріжджі, не проти поласувати глицею кози й вівці. Ялинковими гілками можна також заповнювати яри з метою упередження ерозії грунту. У деяких містах України використані хвойні стають складовою корисного компосту, який можна придбати для потреб власних господарств, а також перетворюються на мульчу для укриття пристовбурних ділянок дерев і квітників у міських парках і скверах.

Якщо біля вашого будинку немає контейнерного майданчика, ознайомитись з мапою їх розташування можна на сайті компанії «Екостайл».

До речі, вже деякий час стають популярними живі ялинкові деревця в горщиках, яки після свят можна буде виставити на балкон, а при плюсовій температурі – висадити в ґрунт на дачі або біля будинку.