Купили та прозвітували

Олександрійська громада придбала 10 дронів для захисників.

За підсумками різдвяно-новорічного збору, під час якого жителі Олександрійської громади задонатили 1 034 000 гривень, БФ «Турбота» закупив дрони Maviс 3 і Maviс 3T для бійців із Олександрії.

Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко на засіданні виконавчого комітету 11 січня.

– За допомогою всіх олександрійців, бізнесменів та підприємців міста ми придбали 10 дронів. Вже йде процес передачі відповідної техніки нашим захисникам. Дякую всім за те, що взяли активну участь у зборі коштів, проявили патріотизм, солідарність із нашими захисниками і ми змогли зібрати значні суми для підтримки сил оборони, – зазначив очільник громади.

Загалом за 2023 рік через благодійний фонд «Турбота» зібрали більше 5 мільйонів гривень. На ці кошти придбали 20 дронів, автомобілі та різне військове обладнання і технічні засоби, які замовляли захисники.

На тому ж засіданні виконавчого комітету було прийняте рішення, що місцевий бюджет допоможе з виплатою заробітних плат медичним працівникам Центральної міської лікарні.

– У новому році лікарі ще не отримували траншів від Національної служби здоров’я України, яка виплачує їм заробітну плату. Тому, порадившись із керівництвом управління охорони здоров’я, ухвалили рішення, що за рахунок можливостей місцевого бюджету розпочнемо фінансувати заробітні плати для лікарів, – наголосив міський голова.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року з місцевого бюджету Олександрійської громади закрили заборгованість із заробітної плати медикам колишньої районної лікарні на суму близько

4 мільйонів гривень.