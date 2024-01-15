Виставка від побратимів

Кіровоградська обласна громадська організація «Об’єднання болгар “Нашите хора”» – одна з найактивніших серед організацій національних меншин на Кіровоградщині. Лише за минулий рік її представники брали участь в акціях по збору коштів для ЗСУ, допомагали продуктами тероборонівцям, ініціювали та організували доставку з Софії чотирьох генераторів та глибинного насосу мешканцям села Добре, розробили та просувають проєкт «Рейкобус», видали декілька книг з метою просвітницької діяльності та випустили музичний відеокліп «Побратими».

Першою подією вже цього року стало відкриття виставки «Євреї на болгарських землях», що присвячена 80-річчю порятунку народом Болгарії своїх співвітчизників-євреїв під час Другої світової війни. Вона проходить за підтримки Посольства Болгарії в Україні.

Виставка, яка минулого року була презентована в 11 країнах Європи та в США, нині діє на базі Центральноукраїнського національного технічного університету. Її вже відвідали представники обласної та міської влади, науковці, краєзнавці, студенти, представники болгарських і єврейських громадських організацій.

Мовою документів і фотографій виставка розповідає про виникнення і розвиток єврейської громади на теренах Болгарії, а головне – про те, як болгарський народ зумів завадити депортації своїх євреїв до концентраційних таборів. Таким чином завдяки позиції царя Бориса ІІІ, спротиву громадянського суспільства, релігійних діячів і представників влади було врятовано 50 тисяч євреїв. На жаль, в радянські часи комуністична влада країни не змогла зберегти цей генофонд. Нині в Болгарії проживає всього близько тисячі євреїв.

У виступах на відкритті виставки багато хто проводив паралель із нинішньою війною в Україні. Наприклад, заступник міського голови Олександр Мосін зазначив: «Кожна людина чи родина, так само як держава й народ, мають свою історію і це дає впевненість у майбутньому. Історія життя праведників народів світу, як України, так і Болгарії, заклала відповідний фундамент для наслідування і показує нам і нині взірцевий приклад, як чинити достойно в житті. Зараз росія розпочала війну, жахи якої ми не могли уявити, і так само чинить геноцид українського народу. Натомість лідери європейських громад, наш президент говорять про ключові засади цивілізованого суспільства, в основі якого лежать права та свободи людини. Нас усіх об’єднує єдина мета — велика Перемога над ворогом заради світлого майбутнього».

А перший заступник голови Кіровоградської ОВА Павло Конопко процитував відомий вислів болгарського царя Бориса III «Євреї моєї країни – її піддані, і всяке посягання на їх свободу ми сприймемо як образу болгарам» та зазначив, що важливість донесення такої історичної інформації до широкої аудиторії громадян сприятиме кращому розумінню менталітету народів, що населяють Європу, а також покращуватиме взаємини між людьми, зокрема і в нашому поліетнічному регіоні.

Як розповів нам голова правління Кіровоградської обласної громадської організації «Об’єднання болгар “Нашите хора”» Сергій Осадчий: «Виставка не випадково опинилася у стінах ЦНТУ. Адже ще з 2017 року ми маємо договір про співпрацю з Технічним університетом міста Варни. Ректор Центрально­українського національного технічного університету Володимир Кропивний цим зацікавився. Думаю, згодом ми налагодимо зв’язки між двома університетами. А ще я мрію про встановлення на території нашого університету пам’ятника чи погруддя Петра (Песаха) Габе, який народився в Єлисаветграді, але більшу частину свого життя присвятив Болгарії. Він – відомий там наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття громадський діяч, публіцист, бізнесмен, агроном і аграрій-практик, який відстоював загальнолюдські цінності».