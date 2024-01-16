Соціальні внески – 2024: скільки коштує місяць страхового стажу?

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески (22 % від офіційно нарахованої заробітної плати).

Щороку мінімальний і максимальний розміри страхових внесків змінюються, адже змінюється розмір мінімальної заробітної плати.

Як зміниться мінімальна заробітна плата протягом 2024 року

Відповідно до статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” розмір мінімальної заробітної плати змінюється двічі:

з 01 січня – 7 100 грн;

з 01 квітня – 8 100 грн.

Як зміниться мінімальний та максимальний розмір єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) протягом 2024 року

Мінімальний та максимальний розміри ЄСВ в розрахунку за місяць, який визначається як 22 % від суми офіційно нарахованої заробітної плати, у 2024 році становлять:

з 01 січня – 1 562 грн (мінімальний розмір) та 23 430 грн (максимальний розмір);

з 01 квітня – 1 760 грн (мінімальний розмір) та 26 400 грн (максимальний розмір).

Довідково: максимальна база для нарахування ЄСВ – 15 мінімальних заробітних плат.

Варто зазначити!

Сума добровільних пенсійних внесків та сума доплати до мінімального страхового внеску також розраховується виходячи з суми мінімального ЄСВ на момент сплати.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області