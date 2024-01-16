Які категорії пенсіонерів з 1 січня отримуватимуть більшу пенсію?

Законом України “Про державний бюджет України на 2024 рік” передбачено підвищення у 2024 році розмірів прожиткового мінімуму та розмірів мінімальної заробітної плати.

Так, розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року – 8 000 грн (у 2023 році – 6 700 грн). Цей показник впливає на розмір пенсії осіб, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж.

Отже, перерахунок пенсії пенсіонерам 65+

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з 1 січня 2024 року проведено перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж (30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків).

Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить не менше 40 % мінімальної заробітної плати – 2 840 грн (7 100 грн х 40 %), що більше на 160 грн у порівнянні з 2023 роком (2 680 грн).

Перерахунок пенсій проведено 45 211 пенсіонерам, підвищення пенсії відбулось у 1 101 пенсіонера.

В інших пенсіонерів, у яких не збільшився розмір пенсії в результаті проведеного перерахунку, відбувся перерозподіл складових пенсійної виплати, які сумарно перевищують 2 840 грн.

Збільшення розміру щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Додатково зазначаємо, що внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року збільшиться й розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” (Герої України, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького, княгині Ольги та “За мужність”).

Відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік” змінився також розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 грн (у 2023 році – 2 093 грн) і розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 2 920 грн (у 2023 році – 2 589 грн). Це зумовило зміну розміру пенсії почесним донорам.

Перерахунок пенсії почесним донорам

Проведено перерахунок пенсії 1 215 отримувачам, які мають звання почесного донора. Розмір підвищення становить 292,20 грн (2 920 грн х 10 %), що більше у порівнянні з 2023 роком на 33,30 грн (258,90 грн).

Наголошуємо, що всі зазначені перерахунки проведені в автоматичному режимі і не потребують особистого звернення пенсіонерів до сервісних центрів.

Водночас, пунктом 8 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік” встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, передбаченою частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Тобто, перерахунок раніше призначених пенсій, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн) буде проведено з 1 березня 2024 року.

У разі первинного призначення пенсії з 1 січня 2024 року до 1 березня 2024 року при її обчисленні застосовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного станом на 1 січня 2024 року (2 361 грн).

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області