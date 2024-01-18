У 2024 році збільшено розміри страхових виплат

Нагадуємо, що нарахування щомісячних страхових виплат, які призначені у січні 2024 року, буде проведено у наступному місяці (лютий 2024 року). Тож, які розміри сум взяті за основу для розрахунку для осіб, які матимуть на них право у січні 2024 року?

Як відомо, з 1 січня 2024 року змінились розміри мінімальної та максимальної страхової виплати, які встановлюються відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а саме, сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати особи (потерпілого) до моменту втрати працездатності. Наприклад, для потерпілих, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:

мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату – 7 100 грн;

максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати – 28 400 грн (7 100 грн х 4).

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області