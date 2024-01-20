Як виготовляють Метаксу

Метакса — це міцний алкоголь із Греції, який почали робити в Афінах у 1888 році. Раніше його відносили до коньяку та бренді, але сьогодні грецький напій сприймається як самостійний продукт. Секрет його оригінального смаку полягає в особливій технології виробництва та в ретельно підібраній сировині. Розглянемо докладніше процес створення цього алкогольного напою з насиченим ароматом і довгою історією.

Збір врожаю

Для виробництва напою застосовують висушений майже до родзинок виноград. Використовують такі сорти:

«мавро»; «султатіна»; «савватіано».

Такий виноград вирощують в Аттиці, біля Коринфу та на Криті. Ці сорти надають Метаксі той самий оригінальний смак та аромат, які вирізняють напій серед аналогів.

Подвійна дистиляція

Отриману сировину витримують у бочках протягом року. Після цього застосовується технологія подвійної сублімації для отримання дистиляту. Його повторно витримують у бочках, виготовлених з лімузенського дуба, що росте у Франції. Вибір дерева не є випадковим. Дуб забезпечує готовому напою унікальний смак та аромат. Крім того, завдяки дубовим бочкам Метакса набуває характерного амбрового кольору.

Купажування дистилятів

Після подвійної дистиляції виконують мар’яж. Дистиляти купажують, застосовуючи невеликий об’єм мускатного вина. Останнє постачається з грецьких островів. Після купажування та витримки протягом 1–2 років продукцію доповнюють:

витяжками трав, які ростуть біля Середземного моря; екстрактом пелюстків троянди.

Застосування додаткових інгредієнтів забезпечує напій багатогранним смаком і запахом.

Фінальна витримка та бутилювання

Коли всі компоненти напою додані, його знову розливають по дубових бочках для витримки. Те, скільки років витримується алкоголь на фінальній стадії, впливає на смак, аромат, вартість напою та вказується на пляшках за допомогою маркування у вигляді зірок. На сайті алкогольних штук МАУДАУ можна купити Метаксу таких видів:

5 зірок — має відтінок меду, ванільні та фруктові ноти в ароматі; 7 зірок — характеризується темно-золотим кольором та ароматом мускату; 12 зірок — має відтінок бурштину, пахне фруктами, ваніллю, тютюном.

Хто випускає Метаксу

Metaxa — це бренд, створений греком Спіросом Метаксасом. Згодом компанія Remy Cointreau придбала його, що сприяло міжнародному поширенню та додатковому успіху напою. Важливо, що виробництвом Метакси керують лише нащадки засновника марки. Характеристики виробленої продукції контролює купажист, якого називають Майстром. За всю історію таких купажистів було шість, що свідчить про збереження оригінального рецепта, який передається від покоління до покоління. Максимально розкриває смак та аромат 12-зірковий алкоголь, проте пляшки з 5 та 7 зірками також варті уваги.