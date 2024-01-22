«Асґард»: з довічною гарантією

Є в Кропивницькому швейне підприємство з красивою назвою «Асґард». Тут шиють військовий, тактичний одяг та спорядження. Бренд заснувала кропивничанка Марія Величко. Назва промовиста, адже Асґард, за скандінавською міфологією, це місто, де живуть боги-воїни та діви-воїни – валькірії.

До війни Марія займалася швейною справою – була дизайнеркою жіночого одягу. Потім спробувала себе в іншій сфері – стала категорійною менеджеркою. Цей спільний досвід згодився, коли почалася повномасштабна війна.

– Спочатку я волонтерила, допомагала відшивати одяг для поранених, – розповідає Марія. – Згодом познайомилася з жінкою, якій була потрібна плитоноска. Розібралася з цією конструкцією, пошила, згодом поставила їх пошив на потік.

Ще згодом Марією було створено власний бренд – «Асґард». Асортимент продукції значно розширився, зараз тут шиють чоловічі та жіночі штани, куртки, анораки, комбінезони, футболки, лонгсліви, баули, спальники. Починали з однієї швейної машинки, потім обладнання додалося, приєдналися інші майстрині, створивши повноцінне швейне підприємство.

Стали звертатися військові, які робили індивідуальні замовлення. Звертали увагу на те, якими мають бути наколінники, де повинна бути блискавка, для чого та чи інша кишенька.

Якщо є запит, «Асґард» виробляє уставний одяг. Але часто роблять те, чого немає, що не можуть запропонувати ВСУ. Наприклад, один клієнт попросив пошити для нього анорак. Це куртка, яка вдягається через голову, без звичної блискавки. Боєць пояснив, для чого йому потрібне саме це, майстрині зробили, згодом поставили на потік, і сьогодні анораки – топ продажів підприємства. Їх шиють на всі сезони.

А ще на всі розміри. Був клієнт, зріст якого 2,15 метра. Навряд би йому в армії видали підходящий одяг. А «Асґард» впорався, пошив. Тут задовольняють потреби великих, високих, маленьких, чоловіків і жінок. Кількість виробів залежить від замовлення. Бувало, що один боєць замовив щось для себе, отримав, а потім його побратими, перемірявши, замовляють таке саме й для себе.

Тканину, фурнітуру підприємство закуповує через інтернет. Марія хоче, щоб в Україну завозили якісний матеріал, адже з аби-чогось вони не шиють. А завозять здебільшого те, що дешевше, на чому можна заробити.

– З двадцяти постачальників, які надсилають мені зразки, я можу обрати одного, – розповідає засновниця «Асґард». – Я не беру синтетику, поганих блискавок. Все ретельно тестую. Запропонували нам плащівку на мембрані, яка не пропускає воду. Ми самі її тестували. На вулиці була погана погода, дощ, і ми ці штани винесли, покидали в калюжі, потім змили бруд чистою водою, і штани всередині залишилися сухими. Тканина прой­шла випробування. Я рада, що наші вироби хоч трошки нашим клієнтам полегшують перебування на фронті.

Вироби «Асґард» мають довічну гарантію. Що б не сталося з річчю, її можна відправити виробнику, де все безкоштовно полагодять й повернуть. Був такий випадок: у клієнта порвалися штани, які він дуже любив. Відправив виробнику на «лікування». Виробу було приблизно пів року, і Марія зізнається, що була приємно здивована, побачивши, що шви, клапани, фурнітура в ідеальному стані. Порвалася тканина, що швидко полагодили.

На запитання, чи повернеться Марія Величко після Перемоги до дизайну жіночого одягу, дизайнерка відповіла так:

– Не хочу загадувати. Раніше вважала, що так, але зараз мені дуже подобається те, чим я займаюся. Не думала, що буду щаслива, відшиваючи камуфляж. Звісно, хочеться Перемоги. І хочеться, щоб в Україні була сильна армія. Хай би вона і після Перемоги залишалася сильною. Я з задоволенням продовжу займатися тим, чим займаюся зараз, під час війни.