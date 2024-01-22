«Кава на маяку»

Під такою назвою днями пройшла презентація нового літературно-мистецького журналу «Олександрійський маяк», який заснувала та редагує вісімнадцятирічна Аліна Шевченко.

Господині заходу, працівниці літературно-меморіального-музею І.К. Карпенка-Карого, насправді зустрічали гостей з кавою. А коли всі увійшли до вітальні, побачили, що її центральна частина і один з кутків кімнати декоровані так, щоб присутні відчули атмосферу маяка.

Директорка закладу Лариса Хосяїнова так представила гостям з Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі «наглядачку» «Олександрійського маяка» Аліну Шевченко: «У свої вісімнадцять років вона вже встигла дещо зробити. І багато встигла. Я веду до того, щоб ви у своєму житті нічого не боялися. Це нічого, що вам так мало років. Все залежить від вашого таланту, від вашої активності та наполегливості. Ви всі можете стати майстринями своєї справи. Ви будете нести людям красу, радість і задоволення. Це буде зовнішня краса. Але вона потім стане випромінювати внутрішню. У Аліни трохи інша стезя, вона відразу приносить своєю творчістю духовну радість».

Про те, як Аліна Шевченко йшла до своїх перемог та досягла успіху в такі юні роки, присутні дізналися з бесіди, що вела із героїнею дня модераторка заходу – голова обласної письменницької організації Надія Гармазій.

Сама ж засновниця і упорядниця часопису розповіла про журнал, його структуру і наповнення. А ще запросила взяти участь у формуванні його контенту усіх, хто відчуває потяг до літературної творчості. Феномен віку, різнобічність захоплень та відкритість Аліни Шевченко здивували дівчат, які прийшли на зустріч.

Нагадаємо, поетка, прозаїкиня, фотографиня, журналістка та громадська активістка Аліна Шевченко народилася у селі Гайок Олександрійського району Кіровоградської області. Нині заочно навчається у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, опановуючи професію соціального працівника, та на філологічному факультеті Центральноукраїнського державного університету ім. Володимира Винниченка.

Друкувалася у журналах «Дзвін» та «Золота Пектораль». Вона авторка трьох книг і наймолодший лауреат літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша.

У дитинстві мріяла стати кінологом, а нині – про власне видавництво.