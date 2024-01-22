Олександрони вже воюють

«Дрони від олександрійців уже працюють у зоні бойових дій», – повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.

«За кошти, які задонатили жителі нашого міста, благодійний фонд “Турбота” придбав 10 безпілотників. Це вісім DJI Mavic 3 PRO та два DJI Mavic 3T. Їх отримали бійці з Олександрії, які є операторами дронів у різних підрозділах».

Сергій Кузьменко поінформував, що за 2023 рік з місцевого бюджету направили близько 30 мільйонів гривень на підтримку сил оборони.

Окрім цього, жителі, підприємці, бізнесмени міста брали активну участь у зборах коштів на підтримку наших захисників. Протягом 2023 року закупили більше 20 дронів, купували і ремонтували автомобілі, придбали броньований автомобіль, техніку, обладнання і всіляко підтримували олександрійців.

Також міський голова повідомив, що депутати Олександрійської міської ради офіційно звернулись до Верховної Ради щодо збереження назви міста Олександрія. Подання ухвалили на міській сесії.

За результатами консультацій із громадськістю, 98,7% жителів Олександрії – проти зміни назви міста. Жодних підтверджень, що назва міста Олександрія пов’язана з російською імперією, не знайдено.

Із повним текстом подання Олександрійської міської ради до Верховної Ради України можна ознайомитись на сайті міськради.