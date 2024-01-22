«Позитивні результати стануть очевидними»

Тема роботи ОКВП «Дніпро-Кіровоград» для нашого регіону, мабуть, безкінечна, як течія води. На адресу підприємства лунають претензії та зауваження як від населення, так і від представників влади (нещодавно відбулося засідання начальника ОВА з керівництвом ОКВП «Дніпро-Кіровоград»). «УЦ» не залишається осторонь злободенної теми. Ми запросили до спілкування заступника генерального директора з капітального будівництва та розвитку водопостачального підприємства Ігоря Кравченка, аби почути відповіді на найпоширеніші запитання.

– Ігоре Феліксовичу, на вас, як на представника команди, яка прийшла на зміну попередньої, з метою вивести підприємство з кризи, покладено великі надії…

– Ми працюємо у правильному напрямку. Наша першочергова задача – вивести підприємство з кризи. Але треба розуміти, що в кризовій ситуації зараз вся комунальна галузь в Україні, і змінити її неможливо один день. Підприємство комунальне, складне, стратегічне. Без води ніщо і ніхто не може жити. Аби підтримувати роботу підприємства у належному стані, потрібно багато зусиль та ресурсів.

– Одна з найбільших проблем – вода та стоки течуть вулицями міста.

– Так, дійсно, останнім часом отримуємо численні скарги на «гарячу лінію» підприємства. Зауважу, що основною проблемою появи на вулицях міста каналізаційних стоків на даний час є недбальство споживачів. Мешканці часто використовують систему каналізації в якості сміттєпровода – кидають в раковини, унітази, навіть колектори відходи. Наші бригади працюють майже цілодобово. Ви не уявляєте, що дістають з люків. Памперси, пляшки, рушники, навіть ковбасу.

Розглянемо як приклад під’їзд дев’ятиповерхівки, в якому 36 квартир. Один мешканець кинув памперс в унітаз – забилася каналізаційна труба. Страждає весь під’їзд. І на нас скаржаться усі 36 квартир, і навіть той, хто винуватий, також пред’являє претензію до нас. Тому хочеться нагадати всім: каналізація – не сміттєпровід. В день ми усуваємо від 30 до 50 таких засмічень!

Тепер про пориви. Усі знають, що труби старі, є 60-х років минулого століття, а вони мають певний термін експлуатації. Ми намагаємося оперативно реагувати і виїжджати на місце пориву для подальшого ремонту або заміни труб. Не знаємо, де сьогодні вдень або вночі може трапитися аварія. Для перекриття і подальшого ремонту аварійної ділянки трубопроводу через зношеність запірної арматури дуже часто приходиться залишати без водопостачання навіть цілі мікрорайони, поки ми не полагодимо. На сьогодні, завдяки злагодженій, продуктивній, нелегкій роботі працівників підприємства споживачі з водою, і ви це бачите.

– Серед претензій до вас те, що ви не проводите відновлення дорожнього покриття після проведення аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводах.

– Поясню. Зазвичай ми не відновлюємо покриття після проведення робіт протягом семи-десяти днів, щоб переконатися в якості виконаної роботи та виключити наявність додаткової течі. Крім того, треба витримати деякий час, необхідний для усадки грунту, щоб в подальшому не утворилося провалля. Якщо бачимо, що проблема стовідсотково вирішена, протягом тижня асфальтуємо.

– Що скажете щодо тарифів на водопостачання та водовідведення?

– Діючий тариф на підприємстві був встановлений ще в 2021 році. У тарифі є кілька основних складових: електроенергія, паливно-мастильні матеріали, реагенти, податки, заробітна плата тощо. Усі ці складові, окрім заробітної плати, значно підвищилися в ціні, і діючий тариф не покриває потреби підприємства. Нелегко знаходити можливість працювати в таких умовах – закуповувати все необхідне для роботи підприємства і виплачувати своєчасно зарплату працівникам. Нас підтримують, нам допомагають, за що ми вдячні обласній військовій адміністрації, обласній раді і місцевим радам Кропивницького, Знам’янки та Смоліного. А рішення щодо встановлення нового тарифу та його розміру прийматиме Національна комісія.

– Яка зараз заборгованість населення?

– На жаль, заборгованість на сьогодні велика – 187 мільйонів гривень. Є свідомі громадяни, які вчасно розраховуються за послугу, а є такі, що мають борги в розмірі 70-80 тисяч. А ми продовжуємо їм надавати послуги.

Задля погашення заборгованості звертаємося до суду, в нас багато позовів.

З початком війни не мали права відключати воду. З 1 березня нам це дозволено, тож будемо відключати. Боржників попереджуватимемо за місяць, як того вимагає законодавство.

– А як щодо розвитку, модернізації, новітніх технологій?

– Підприємство з труднощами, але знаходить можливості для подальшої роботи. Ми вдосконалюємо систему водопостачання та водовідведення області. Крім того, що ремонтуємо старі труби, знаходимо можливості щодо заміни їх на нові. Втілюємо в життя ще кілька енергоефективних проєктів, про які зараз не можемо говорити, адже наше підприємство відноситься до підприємств критичної інфраструктури. Зазначу лише те, що впровадження заходів уже дало можливість зекономити 10% кВт електроенергії за рік, а в подальшому очікуємо економію до 20%. Але, на жаль, навіть дана економія через суттєве зростання вартості електроенергії не дає можливості заощаджувати.

Також проводимо роботу з пошуку донорської допомоги та реалізації проєктів за рахунок грантів.

– Зрозуміло, що на підприємстві ОКВП «Дніпро-Кіровоград» ситуація не легка. Але все ж як вдається працювати в даних умовах?

– Не все добре, але й не все погано. Колектив на підприємстві працьовитий. Є певні проблеми. Багато спеціалістів мобілізовані. Особливо важко знайти працівників робітничих спеціальностей. Середній вік таких робітників 60 років. Молодь не хоче виконувати таку важку роботу цілодобово в будь-яку погоду за невисоку зарплатню.

Попри свої проблеми, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» допомагало Миколаївській та Херсонській областям спецтранспортом та спеціалістами. Адже ми розуміємо, як це важливо.

Виконуючий обовʹязки генерального директора Микола Романюк – професіонал, який досконало знає систему водопостачання області, адже майже чверть століття працює на підприємстві, протягом десяти років був технічним директором. Він зі знанням справи організував менеджмент підприємства.

Насамкінець хочу зазначити, що проблеми має будь-яке підприємство. Проблеми нашого видно всім і кожному, тому нам дістається більше, ніж іншим. Запевняю, що робота ведеться, вона ефективна і її позитивні результати незабаром стануть очевидними.

Записала Євгенія Борисенко, спеціально для «УЦ».