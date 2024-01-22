За борги – без світла

Кабінет Міністрів України постановою від 29.12.2023 р. за №1405 дозволив відключення від електромереж боржників за спожиту електроенергію, що мешкають в регіонах, в яких не ведуться бойові дії та які не знаходяться під тимчасовою окупацією.

Голова правління «Укр­енерго» Володимир Кудрицький ще в грудні 2023 року заявляв, що споживачі заборгували компанії понад 30 млрд грн. У Кіровоградській області 8 157 побутових споживачів не сплачували за світло з 2022 року, вони мають борг на суму 3,7 мільйона гривень. Станом на 15 січня 2024 року загальна заборгованість в області за світло складає майже 206 мільйонів гривень.

Директор Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії Олег Валентий зауважив, що найбільший боржник не сплатив 141 тисячу гривень. Причому понад 60% людей мають змогу розрахуватися за електрику. Решта 40 відсотків, за спостереженнями працівників компанії, мають проблеми з грошима. Такі споживачі мають оформити субсидію.

Відключення боржників почнуть з лютого, вони вже отримали відповідні попередження. До прикладу, на 5 лютого отримали попередження про відключення 120 споживачів, на 6 лютого – вже 240.

До кінця січня боржники мають змогу розрахуватись за спожиту електроенергію. У випадку відсутності змоги сплатити всю суму боргу одним платежем на підприємстві готові до укладання договору з реструктуризації заборгованості. Для цього необхідно звернутися до місцевого Центру обслуговування споживачів.

«Строком на три місяці ми даємо можливість погасити борги за спожиту електроенергію. Якщо в 2022 році в нас було 172 угоди, то 275 – уже в 2023 році», – розповів керівник КОЕК.

Якщо споживачі не проживають у приміщенні понад 30 календарних днів, вони мають надати відповідну заяву та документи, що підтверджують їхню відсутність, постачальникам комунальних послуг в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо.

Як відбувається процес відключення:

– клієнта попереджають рекомендованим письмовим листом за 10 днів, до якого додаються ще п’ять днів на доставку та отримання листа;

– якщо споживач протягом трьох днів не отримав рекомендований лист, то попередження вступає в автоматичну дію;

– всі попередження формуються єдиним реєстром і передаються до оператора системи розподілу, тобто «Кіровоградобленерго»;

– оператор також попереджає споживачів про відключення;

– працівники відключають електроенергію на лічильнику за допомогою автомата чи на опорі.

Як знову підключити світло:

– споживач звертається до представництва КОЕК, пише заяву, щоб знову підключили;

– сплачує борг, також платить за повторне підключення;

– протягом 5 днів після оплати електроенергію підключать.

Нагадаємо, що, відповідно до постанови Кабміну №1375 від 27.12.2023, єдина ціна на електроенергію для населення – 2,64 гривні за 1 кіловат-годину – продовжена до 30 квітня 2024 року. Вона застосовується незалежно від обсягу споживання. Щодо споживання вночі за наявності відповідних лічильників, зміни також не вносилися, тож знижувальні коефіцієнти діють з 23:00 до 07:00 і нічний тариф становить 1,32 грн за кіловат-годину.