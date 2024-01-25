№4 (1573)

By
Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 25 січня 2024 року

Що може запропонувати Україна?

Розмінуємо країну разом!

«Позитивні результати стануть очевидними»

За борги – без світла

Олександрони вже воюють

«Нехай ми, ніж наші діти»

Обіцяв обов’язково повернутись

«Мамо, я на війні, перетелефоную!»

«Якщо війни уникнути не можна – треба перемагати»

«Асґард»: з довічною гарантією

Лікар Малий. Пост’ювілейна розмова

Щоденник біженця

«Чекаємо на весну та Перемогу»

Читати не можна спалювати

Від антиукраїнських дописів – до шпигунства?

«Кава на маяку»

Олімпійська надія Ярослава Ткача