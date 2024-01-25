Номер тижневика «УЦ» від 25 січня 2024 року
Що може запропонувати Україна?
«Позитивні результати стануть очевидними»
Обіцяв обов’язково повернутись
«Мамо, я на війні, перетелефоную!»
«Якщо війни уникнути не можна – треба перемагати»
«Асґард»: з довічною гарантією
Лікар Малий. Пост’ювілейна розмова
«Чекаємо на весну та Перемогу»
Від антиукраїнських дописів – до шпигунства?
Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах Кіровоградської області ‒ запорука ефективного функціонування системи управління