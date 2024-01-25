Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах Кіровоградської області ‒ запорука ефективного функціонування системи управління

Одним із напрямків роботи фахівців головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області є розповсюдження та популяризація серед роботодавців та найманих працівників підприємств та установ позитивного досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці.

У Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка, основним видом діяльності якої є обслуговування користувачів бібліотеки, надання культурних послуг громаді, створена постійно діюча система управління охороною праці.

Керівництво роботою з управління охороною праці та відповідальність за її функціонування покладено на відповідальну особу з охорони праці заступника директора з загальних питань, яка має багаторічний досвід роботи з питань охорони праці (далі – фахівець з охорони праці).

Фахівець з охорони праці установи виконує посадові обов’язки відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці і керується у своїй діяльності Законом України “Про охорону праці”, надає працівникам установи консультації з питань охорони праці, організовує контролює своєчасність проведення навчання, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці по професіях та видам робіт, актів з охорони праці, що діють у межах установи та розділу “Охорона праці” колективного договору.

Фахівець служби охорони праці здійснює поточні перевірки стану охорони праці у підрозділах установи, обстежує об’єкти та оглядає робочі місця. У разі виявлених порушень вимог охорони праці ухвалюються відповідні рішення та розробляються заходи, спрямовані на їх усунення.

На оперативних нарадах та зборах трудового колективу розглядаються питання про стан охорони праці, доводиться до відома працюючих інформація щодо обставин та причин виробничого травматизму на інших підприємствах регіону.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці”, на підприємстві забезпечено функціонування системи управління охороною праці, зокрема, розроблені та затверджені положення, інструкції, акти з охорони праці, що діють у межах установи.

При розробці інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт враховані всі технічні операції робочого процесу та вимоги діючих законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, технічної документації тощо.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Порядок організації та проведення навчання з охорони праці в установі здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, розроблено на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

Відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 ряд співробітників установи періодично раз на три роки проходить навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в навчальному центрі.

Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в установі, здійснюють відповідно до п. 3.3 “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

Перевірка знань з питань охорони праці здійснюється спеціальною комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) установи. Склад цієї комісії затверджено наказом роботодавця. Головою комісії призначено заступника керівника, до службових обов’язків якої входить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії входять представник юридичної служби, представник первинної профспілкової організації підприємства та уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Фахівець з охорони праці установи проводить тренінги та навчання для працівників установи.

Навчання та інструктажі з охорони праці проводяться у вигляді аудіо- та відеороликів, що дуже зручно для засвоєння інформації стосовно запобігання травматизму на виробництві. Після проходження навчання обов’язково проводиться іспит, у вигляді тестування з оцінювання знань.

У ході навчання, на практиці застосовують навички з надання першої домедичної допомоги. Інсценування нещасних випадків, стресові ситуації, такі як вимкнення світла та зупинка кровотечі, це все важливо для здачі іспиту з надання домедичної допомоги.

Фахівець з охорони праці установи співпрацює з уповноваженими спеціалістами з охорони праці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області під час проведення профілактичної роботи, звертається за консультаціями щодо удосконалення системи управління охороною праці підприємства для її більш ефективного функціонування.

“Щоденна системна робота зі створення ефективного функціонування надає можливість звести до мінімуму реалізацію ризиків настання нещасних випадків, запобігти професійним захворюванням та зберегти життя / здоров’я працівників установи”, ‒ резюмувала представниця Фонду.

Ольга ЯНЧУК, заступник начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області