Кому кошеня з фронту?

Ірина Лісохмарова з квітня 2017 по квітень 2023 була медикинею, виконувачкою обов’язків начмеда, а зараз вона замполіт артилерійської батареї десантно-штурмового батальйону, 95 бригада. Молодший лейтенант Лісохмарова, ця мужня жінка, звільняється з військової служби, повертається додому, до мами й доньки.

Бачила смерті, поранення, рятувала побратимів, страждала… Раптом – кошенята. Ірина до них прив’язалася, доглядає за братами молодшими. Написала в повідомлення: «Звільняюся та треба знайти добрих та чуйних господарів, які приютять бойових котиків артилерії десантників. В лісі немає кому слідкувати за ними та доглядати. Їм по три місяці. Самі ходять в пісок. Дві кішечки та два котики. Слухняні».

Ірина згодом повернеться до рідного Кропивницького. Зрозуміло, не сама – з «бойовими котиками артилерії десантників». Візьміть в родину справжнє, щире, фронтове.

Хто наважиться «всиновити» кошеня – пишіть Ірині в особисті повідомлення у Фейсбук. Сіре, пухнасте обов’язково принесе вам удачу.