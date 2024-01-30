Що цікавить учнів?

Серед переможців обласного конкурсу «Учитель року-2024» – шестеро кропивничан. Це Самойленко Аліса Олександрівна – вчителька географії Центральноукраїнського ліцею-інтернату, викладач української мови та літератури Ліцею «Європейська освіта» Тетяна Валеріївна Мусянович, вчитель фізики з Фортечної гімназії Сергій Миколайович Бурага, які посіли перші місця. У номінації «Географія» вчитель Ліцею природничих наук Наталя Михайлівна Грабенко посіла 3 місце, серед кращих вчителів образотворчого мистецтва 2 місце – у Дарії Анатоліївни Маслюк з ліцею «Центральний», а Анна Олегівна Швець з Ліцею природничих наук – друга серед викладачів фізики.

Ми поставилии кілька питань вчительці української мови та літератури Тетяні Мусянович, яка перемогла у цьому конкурсі.

– Тетяно Валеріївно, розкажіть, будь ласка, трошки про себе.

– Я вчитель української мови та літератури ліцею «Європейська освіта», а також є тренером Нової української школи. Ми пілотуємо проєкт «Нова українська школа», і я є класним керівником одного з класів і в двох викладаю. У цьому році пройшла сертифікацію на максимальний бал і була запрошена на зустріч з міністром освіти. Щодо педагогів у родині, моя бабуся по маминій лінії теж викладала мову і літературу, але не українську. Чоловік у мене працює в Національній поліції, маю п’ятирічну донечку.

– Чому ви вирішили взяти участь у цьому конкурсі?

– Участь у таких конкурсах дає можливість підвищити фахову майстерність, щось нове для себе віднайти, вдосконалюватись…

– Чи відбулися в програмі з літератури якісь кардинальні зміни за час вашої роботи?

– Якщо говорити про Нову українську школу, то ми працюємо за програмою на вибір. Зрозуміло, що твори стали сучасними. Наприклад, у сьомому класі ми вивчаємо пісні – такі, як «Квіти мінних зон» «Океану Ельзи», «Стефанія» – тобто це наша сучасність. Але при цьому ми не забуваємо і наші витоки – народні пісні, ключові твори, де розкриваються загальнолюдські цінності.

– Останнім часом іноді говорять, що наші діти перестали читати, занурились у гаджети… Чи читають зараз діти?

– Звичайно, діти не люблять читати великі за обсягом тексти, і краще ділити їх на певні фрагменти. А якщо ми говоримо про малі жанри – чи то оповідання, чи новели, то діти із задоволенням це прочитають, особливо якщо їм буде цікава тематика. Можна вибрати якийсь ключовий образ і поговорити про нього, про якусь проблему у співвідношенні із сьогоденням. Тобто обов’язково має бути перегук із сьогоднішніми днями, ситуацією – і це зацікавить учнів.

А щодо гаджетів – там теж можна читати. Хочу сказати, що є такі завдання, які потрібно робити за допомогою гаджетів – наприклад, створити контент для блогу. Прочитавши твір, дитина має про нього розповісти в соціальній мережі: це можуть бути якісь рядочки з тексту, наприклад, якщо твір про зиму – підібрати самостійно до них світлину. Така робота вимагає прочитати текст, виявити якісь ключові моменти, подробиці, а світлину можна як підібрати, так і створити самостійно. Зараз дуже багато створено усілякого цікавого контенту, наприклад, та сама «Мавка». Зрозуміло, що це за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня», але образи, які з’являються на футболках, на чашках, на зошитах, так само спонукають дітей подивитись, звідки взявся цей образ, і повернутись до витоків. Тобто і за допомогою тих самих гаджетів можна повернути дітей до читання…