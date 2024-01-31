Групи підтримки, супровід юристів та освіта. Жінок із родин військових запрошують долучитися до проєкту «Плюс-Плюс»

Жінок із родин військовослужбовців запрошують долучитися до проєкту підтримки «Плюс-Плюс» від освітньо-культурної мережі Гончаренко центр. У межах програми дружинам, сестрам, матерям та донькам захисників пропонують безоплатну юридичну допомогу, послуги психолога, освітні лекції та арттерапію.

За словами організаторів, всеукраїнський проєкт «Плюс-Плюс» від Гончаренко центрів стартував у вересні 2023 року та вже на першому етапі об’єднав понад 1500 жінок із родин українських воїнів.

Серед найпопулярніших запитів від учасниць — юридичні консультації, групи підтримки за участі психолога та арттерапія. Крім того, для жінок із родин військовослужбовців проводять воркшопи, майстер-класи та лекції під запит самих учасниць.

«Особливість нашого проєкту — втілювати конкретні запити жінок. Якщо вони мріють про власний бізнес — ми шукаємо експерта, який пояснить, як податися на грант, отримати кошти і запустити власну справу. Потребують допомоги юристів чи психолога — наші фахівці завжди готові підтримати і вирішити всі проблеми», — зазначають у мережі.

Нині проєкт функціонує в 30 освітньо-культурних центрах по всій країні, а також в онлайн-форматі. Зустрічі відбуваються щонайменше раз на тиждень, а найчастіше до «Плюс-Плюс» звертаються дружини та матері українських військовослужбовців.

«На самому початку ми розуміли, що запит на подібні ініціативи великий. Але навіть не здогадувалися, наскільки. Щодня на участь реєструються нові й нові учасниці, а наша юридична лінія для жінок з родин військових не замовкає ані на день. Вони спілкуються з психологами, відвідують лекції, долучаються до волонтерства і, відчувши довіру до нас, кличуть своїх подруг, чиї чоловіки також воюють. І це — головний маркер результативності нашої роботи — довіра», — додають у Гончаренко центрі.

Участь у проєкті повністю безкоштовна, аби долучитися, достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Якщо у вашому місті програма «Плюс-Плюс» ще не стартувала, просто вкажіть, звідки ви. Організатори збережуть ваші контакти та зв’яжуться з вами напередодні розширення проєкту.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.