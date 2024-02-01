Номер тижневика «УЦ» від 1 лютого 2024 року
Залужний відзначив, а ми дякуємо
«Син воює, а я вдома сидітиму?»
Щасливий, якого називали Святим
«Для того щоб розуміти дітей, треба самій навчатися»
«Ольвія»: тут ламають стереотипи
Збираючи друзки емоцій та подій
Вшанували пам’ять жертв Голокосту
«Занурилися в минуле – сонячне і прекрасне»
Побачити Париж і… знайти там себе
Світла пам’ять вам, Олександре Петровичу
ФК «Зірка»: чутки про смерть занадто перебільшені
Групи підтримки, супровід юристів та освіта. Жінок із родин військових запрошують долучитися до проєкту «Плюс-Плюс»