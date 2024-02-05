Американські військові – олександрійським медикам

Центральна міська лікарня Олександрії отримала медичне обладнання від командування Збройних сил США в Європі.

Спеціальні медичні ліжка, апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнта та інше важливе реанімаційне обладнання отримала центральна міська лікарня у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.

Завдяки реалізації проєкту «Забезпечення реанімаційним медичним обладнанням КП «Центральна міська лікарня» до інфекційного та реанімаційного відділень передані 24 одиниці медичного обладнання на загальну суму понад 18 млн гривень. Серед отриманого також високопотокові системи подачі кисню, шприцеві насоси та дезинфікуючі засоби.

Представник від партнера проєкту Віталій Кушнір 2 лютого приїхав до Олександрії, аби бути присутнім при передачі гуманітарної допомоги від Відділу оборонного співробітництва Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Разом із начальницею управління охорони здоров’я Тамарою Сакарою та директором міської лікарні Віктором Приходьком вони оглянули відділення, де вже почали встановлювати обладнання, та обговорили подальші кроки до співпраці.

– Це відчутна і важлива підтримка від наших міжнародних друзів, – розповідає Тамара Сакара, – сучасна високотехнологічна апаратура американського виробництва допоможе нашим медикам швидко та оперативно надавати допомогу в інфекційному та реанімаційному відділеннях.

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги спільними зусиллями із донором проєкту – Відділом оборонного співробітництва Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні – Олександрійська центральна міська лікаря отримала обладнання через програму допомоги командування ЗС США в Європі, яка реалізується в Україні Відділом оборонного співробітництва Посольства США в Україні за кошти командування ЗС США в Європі.