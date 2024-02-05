Має бути готовий кожен

Вже майже два роки триває активна фаза війни з росією, почастішали атаки на наше місто, і мешканці мають бути готовими до надзвичайних ситуацій. Хто готує до цього? Що потрібно знати? Про це нам розповіли у Центрі готовності цивільних.

Центр готовності цивільних – проєкт Благодійного фонду Сергія Притули, метою якого є навчити цивільне населення базовій військовій підготовці та надати навички, необхідні під час війни.

Пілотний проєкт Центру готовності реалізували у Полтаві. З вересня 2023 р. ЦГЦ працює також у місті Кропивницький. Цей напрямок роботи дуже важливий, і ось чому:

– цивільне населення не готове до мобілізації, не має теоретичних знань та практичних навиків військової справи. Як наслідок, мобілізуючись добровільно або за повісткою, багато людей потрапляють на фронт недостатньо підготовленими та вразливими;

– у разі повної тотальної мобілізації просто не буде часу на навчання, тому на фронт може потрапити велика кількість абсолютно непідготовлених людей;

– при мобілізації людина, як правило, не знає власних потенціальних вмінь, тому отримує спеціальність за рандомним принципом, дуже часто ця спеціальність не відповідає реальному хисту та вродженим навичкам. Як наслідок, людина не займається тим, де може бути максимально ефективна та результативна;

– без теоретично-базових знань при спробі організувати спротив цивільні часто стають легкою мішенню для підготовлених військових, гинуть або потрапляють в полон;

– «відсутність війни» у житті пересічного громадянина стимулює ігнорування реальності життя у країні. Це впливає на життєві підходи, знецінює подвиг героїв та необхідність допомоги фронту, знижує рівень підтримки дій військово-політичного керівництва країни.

З метою підготовки цивільних ЦГЦ проводить курси з різних напрямків. Наразі з населенням працюють інструктори Сил спеціальних операцій, діючі військові, практики. На тренінги можуть приходити всі бажаючі, попередньо зареєструвавшись. Оголошення про їх проведення є на офіційній сторінці центру у фейсбуці, інстаграмі та Telegram-каналі. Вони є безкоштовними, проте потрібні розхідні матеріали та певне матеріальне оснащення, а в кого є можливість, можна задонатити та підтримати проєкт.

Поговорили ми також про те, що мають знати всі на випадок надзвичайної ситуації – влучання ворожих БПЛА, іншої зброї, терактів тощо. Тож запам‘ятайте і навчіть цьому дітей, сусідів, родичів.

До відбою повітряної тривоги категорично не можна підходити до місця ураження, адже можуть бути повторні прильоти.

В жодному разі не беріть у руки уламки БПЛА чи ракет, навіть маленькі, бо вони можуть бути вибухонебезпечними.

До приїзду рятувальників не намагайтесь самотужки витягувати постраждалих з-під завалів, великі уламки можуть просунутись далі, і ви сами опинитесь під завалом.

Витягуючи постраждалого з-під великих уламків без спеціальних знань та навичок, ви можете нашкодити йому і завдати ще більших уражень. Дочекайтесь рятувальників або медиків.

За наявності у постраждалого сильної кровотечі на кінцівках використайте підручні матеріали (пояс, ремінь) в якості джгута, наклавши його вище за місце кровотечі. Запишіть або запам‘ятайте час накладення, щоби повідомити про це медикам чи рятувальникам.

При невеликих кровотечах у разі відсутності аптечки можна промити рану чистою водою і накласти пов‘язку.

У випадку втрати свідомості потерпілим, якщо нема розчину аміаку, побризкайте водою в обличчя. Якщо вмієте і за потріби, робіть штучне дихання.

У разі сильних уражень, аби не нашкодити постраждалому, краще дочекатись медиків або рятувальників.

Отже, до надзвичайних ситуацій має бути готовий кожен. У нашому місті є люди, які готові вам у цьому допомогти.