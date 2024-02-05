Візитна картка Гайворону

У січні вже вдруге в історії незалежної України у Гайвороні відбувся фестиваль паровозів.

Головною родзинкою Зимового паровозного вік­енду були 4 «живих» гарячих паровози: широкої – Л-3535 (з Чернівців/Львова), Эр798-71 (зі Сновська/Києва) та вузької колії – Гр-336 (з Київської дитячої залізниці), 159 №4-95 (колишній пам’ятник у депо Чернівці, а нині – місцевий, гайворонський). Цього разу природа порадувала поціновувачів залізничної ретро-техніки та мандрівників справжньою «зимовою казкою» – земля була вкрита шаром пухкого білого снігу, а парові локомотиви розсікали крізь снігову завісу. Загалом під тягою парових локомотивів було здійснено більше 15 рейсів ретро-поїздів за маршрутами: Гайворон – Бершадь, Гайворон – Хащувате, Гайворон – Джулинка та Гайворон – Передбужжя.

Завдяки Гайворонській міській раді два «паровозні» дні були наповнені яскравими емоціями та різдвяною атмосферою. На пероні вокзалу та у вагонах ретро-поїздів відбувалося театралізоване дійство: розгорнувся справжній український вертеп, було чутно голосні колядки та щедрівки. Крім того, на станціях відбувалися благодійні ярмарки, а у вагонах поїзда діяло міні-кафе: туристів пригощали місцевими смаколиками, гарячим чаєм та глінтвейном. У заході взяли участь більше 500 туристів з різних куточків нашої країни. Загалом за два дні вдалося зібрати близько 35 тис. грн на підтримку наших відважних ЗСУ.

Наступний ретро-тур гайворонською вузькоколійкою запланований на 23 березня, слідкуйте за анонсами.