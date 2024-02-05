Як живуть ВПО?

1 лютого в Олександрійській міськраді відбулася презентація дослідження «Проблеми, потреби та міграційні настрої внутрішньо переміщених осіб», яке в рамках проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» провела громадська організація «Нова Дружківка». У заході взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, депутати, члени виконавчого комітету, керівники підрозділів міської ради, директори закладів, представники ради ВП, модерувала захід заступниця міського голови Ірина Чемерис.

В Олександрії офіційно було зареєстровано 11 тисяч вимушених переселенців, близько 6 тисяч з них залишились у місті і працюють у школах, лікарнях, міських структурах. У школах навчаються 500 дітей-переселенців, зазначив очільник громади.

Окрім цього, за час війни в Олександрії зареєструвались 60 ФОПів з інших регіонів, релоковані й працюють 20 малих підприємств.

Робоча група, як повідомив на засіданні голова ГО «Нова Дружківка» Сергій Пронкін, вивчала основні показники життя вимушених переселенців: рівень доходу родин, їхні нагальні потреби, забезпечення гуманітарною допомогою, якість надання психологічної підтримки, можливості для самореалізації, працевлаштування, труднощі, з якими вони стикаються, якість роботи комунальних закладів і установ тощо.

За результатами опитування 50% і більше респондентів позитивно оцінили роботу закладів освіти й охорони здоровʼя, надання комунальних і соціальних послуг.

Найбільшими проблемами для ВПО в Олександрійській громаді є пошук доступного житла та праце­влаштування. Їх вирішення вкрай актуальне, адже без цього важко залучити людей до активного суспільного життя. Олександрійська громада має потенціал, аби переселенці залишилися, стали активними її членами.

Також було зазначено, що активній інтеграції внутрішньо переміщених осіб слугує їх залучення до громадських, культурних та інших заходів.