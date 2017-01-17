А давайте спилим все деревья в городе?

Автор: chief
17.01.2017

Росло себе дерево возле проходной Таратуты. На улице Виктора Чмиленко.Во время празднования Рождественских праздников 2017 года, его сначала безобразно укоротили.А через несколько дней и вовсе уничтожилиПонятно, что нарушили статью 270-1 Криминального Кодекса «Пошкодження об»єктів благоустрою», с одной стороны.

А с другой стороны, я уверен, что у заказчиков на руках все документы, что дерево было трухлявым, гнилым и вообще там не росло…

Однозначно, что никто не будет наказан.

Может тогда, чтобы по честному, без лицемерия, без двойных стандартов, спилить нахрен все деревья в городе, а потом, кто хочет, пусть платит деньги, садит возле себя и растит его. А при необходимости сам же его и уберет. По крайне мере это будет честно. Ибо жить в городе, где правит ложь и лицемерие не есть очень хорошо.  В результате будет очень плохо. Притом не только деревьям. :-(

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  1. Редактор говорит:
    17.01.2017 в 18:26

    мне кажется, это одно из тех деревьев, которые я знал всю жизнь((((

  2. chief говорит:
    17.01.2017 в 19:10

    Лилипуты убили великана.

    Огромное тело дерева погрузили на прицеп трактора, какие-то людишки, бомжарского вида.

    Было впечатление, что оно дышит, шевелится…
    особенно когда дернулся их грязный трактор.

    Какая-то безысходность вдруг внутри появилась.

    Как могли? Зачем?

    Потом появилась злость.На весь город.

    Наш город-город подонков!!!

    Потом как-то злость прошла.

    Город-то не причем, что в нем столько подонков…
    Или…? :-(

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