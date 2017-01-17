А давайте спилим все деревья в городе?

Автор: chief

17.01.2017

Росло себе дерево возле проходной Таратуты. На улице Виктора Чмиленко. Во время празднования Рождественских праздников 2017 года, его сначала безобразно укоротили. А через несколько дней и вовсе уничтожили Понятно, что нарушили статью 270-1 Криминального Кодекса «Пошкодження об»єктів благоустрою», с одной стороны.

А с другой стороны, я уверен, что у заказчиков на руках все документы, что дерево было трухлявым, гнилым и вообще там не росло…

Однозначно, что никто не будет наказан.

Может тогда, чтобы по честному, без лицемерия, без двойных стандартов, спилить нахрен все деревья в городе, а потом, кто хочет, пусть платит деньги, садит возле себя и растит его. А при необходимости сам же его и уберет. По крайне мере это будет честно. Ибо жить в городе, где правит ложь и лицемерие не есть очень хорошо. В результате будет очень плохо. Притом не только деревьям.