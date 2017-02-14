Афера на афере: новый «звонок»

14.02.2017

Не успел отгреметь один скандал с захватом земли в Благовещенском районе Кировоградщины, как начал назревать новый – в Александровском районе. Селянам массово предлагают заключать договора аренды на их паи на небывало выгодных условиях, несмотря на то, что земля уже в аренде.





Об этом «УЦ» сообщил председатель районного союза сельхозпроизводителей Василий Зеленько. Местные фермеры бьют тревогу: неизвестно, сколько людей уже введено в заблуждение, и тем более – когда и где могут начать регистрировать новые права по вновь подписанным бумажкам.

Снова фирма-ширма?

Если в Благовещенском районе в интересах крайне сомнительной фирмы «Агри Инвест Украина» была провернута откровенно преступная схема с подделкой документов и последующей перерегистрацией прав аренды, то в Александровском, насколько известно на данный момент, пошли другим путем. Людям здесь якобы предлагают баснословные барыши – 5 тыс. за аренду гектара, 15 тысяч на руки сразу после подписания договора аренды на их пай с еще более сомнительной «СКЛ Агро», зарегистрированной в селе Соколовка Васильковского района Киевской области.

О хозяйственной деятельности или судебной практике компании открытым источникам неизвестно ничего. Согласно данным открытых баз, «СКЛ Агро» учреждена физическим лицом-предпринимателем из Киева и некой Антониной Викторовной Красняк, которая по бумагам является также руководителем и подписантом предприятия. Жительница Соколовки Васильковского района Киевской области с такими же именем, фамилией и отчеством известна как главный бухгалтер сельхозпредприятия с иностранным капиталом «Маруна Нью», зарегистрированного в том же селе. Данные об этом сохранились в архивах Центральной избирательной комиссии – в позапрошлом году Красняк баллотировалась в Васильковский райсовет от Радикальной партии Ляшко.

Тогда же и от той же партии в Киевский областной совет баллотировался Роман Григорьевич Головин – на тот момент директор и соучредитель фирмы «Маруна Нью», проживающий в Золотоноше Черкасской области. Там он достаточно хорошо известен, в 2010-м ходил на местные выборы от партии тогдашнего мэра Черкасс Сергея Одарича как директор ООО «Агровал». Это предприятие на сегодня тоже официально зарегистрировано в селе Соколовка Васильковского района Киевской области, по тому же адресу, что и «Маруна Нью».

Берите на себя?

Казалось бы, никакой откровенной крамолы в том, чтобы зарегистрировать еще одну, «чистую» фирму и собирать земли на Кировоградщине от ее имени, нет. Если бы не одно но – по нашим данным, заключать договора с «СКЛ Агро» предлагают селянам, чьи паи уже в аренде у других предприятий, и расторгать старые соглашения никто никому не предлагает. По мнению Зеленько, все это может быть подготовительными работами для захвата урожая реальных арендаторов, обрабатывающих сегодня землю в районе.

- Сейчас подпишут, в июне зарегистрируют, а в июле приедут молотить, – обрисовывает возможный сценарий председатель объединения местных аграриев.

А еще в типовых договорах, которые предлагают подписывать людям и копия одного из которых есть в распоряжении «УЦ», присутствует один «интересный» пункт за номером 24. Дословно: «Арендодатель (то есть хозяин пая. – Авт.) подписанием этого договора подтверждает, что земельный участок свободен от любых ограничений (отягощений) и других прав третьих лиц на этот участок… а также не существует никаких препятствий для подписания этого договора».

Поскольку довольно часто наши люди в погоне за обещанной выгодой не читают, что они подписывают, вполне вероятен сценарий, когда после вскрытия нарушений новый арендатор сможет полностью переложить вину на обманутых селян. Мол, вот, человек своей подписью подтвердил, что препятствий нет, мы ни сном, ни духом. К слову, согласно пункту 20, «СКЛ Агро» будет иметь право на возмещение убытков, нанесенных «впоследствии невыполнения арендодателем обязательств, предусмотренных этим договором». Стоит задуматься.

Прецедент

Задуматься, впрочем, стоит и государственным регистраторам с частными нотариусами, к которым, в конце концов, кривая дорожка неминуемо приводит практически всех нечистоплотных земельных дельцов с пачками бумаг, заверенных поддельными или полученными обманом подписями владельцев пахотной земли.

А подумать им стоит вот о чем: участие в афере с паями в Благовещенском районе, о которой мы писали в прошлом номере, уже стоило трем государственным регистраторам Новоархангельского поселкового совета аннуляции доступа к государственному реестру имущественных прав. Навсегда. А все нарушенные их действиями права восстановлены. Об этом в эфире областного телевидения сообщил заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей Коломийцев.

То есть зарабатывать на жизнь тем, чем раньше, Оксана Берега, Оксана Николаенко и Наталья Гушлевская больше не смогут. Именно эти три женщины незаконно перерегистрировали права аренды на полторы с лишним сотни участков жителей села Данилова Балка на компанию «Агри Инвест Украина». Более того, все материалы по поводу их действий переданы Минюстом правоохранителям. Согласно нормам действующего законодательства, им может «светить» до 10 лет тюрьмы.

Поэтому, господа и госпожи регистраторы, когда вам в следующий раз принесут пачку договоров и у вас формально вроде как не будет никаких оснований не вносить изменения в государственный реестр, лучше все-таки перестраховаться и все перепроверить. Опубликованный недавно текст меморандума с МВФ, кстати, содержит требование снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли уже до марта 2017 года – похоже, гонка за «правом первой ночи» входит в финальную стадию…

Андрей Трубачев, «УЦ».