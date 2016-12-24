Аккорды уходящего года

20.12.2016

Подходит к завершению очередной музыкальный год. Попробуем разобраться, кто из заезжих исполнителей оставил след в нашей памяти, а кого видеть из зрительного зала больше и не хочется.

Уходящий 2016-й отметился тем, что городские сцены, не успев «остыть» после выступления того или иного солиста, группы, хорового коллектива, через день – два, максимум неделю заполнялись новыми исполнителями. Подсчитать точное количество концертов не представляется возможным, можно кого-то упустить, а значит, обидеть. О всех выступлениях рассказывать не имеет смысла, почти в каждом номере «УЦ» мы публиковали или интервью с артистами, или отчет о концертах, на которых смогли побывать. Вспомним только те моменты, о которых не упомянули ранее.

Самое-самое

С этой категорией все понятно. «Океан Эльзы» бомбанул на стадионе «Зірка». В этом году команде повезло с погодой, дождя не было. Нам, зрителям, пришлось немного подождать выхода на сцену известного коллектива, но Станислав Вакарчук принес свои извинения за опоздание, аргументировав тем, что сами дожидались захода на арену «последнего» зрителя. Потом два часа, а может, и более, несколько тысяч поклонников «ОЭ» находились в состоянии легкого сумасшествия. Пели, танцевали – куда же без этого?

Бывало и такое

Не можем не вспомнить концерт «Другої ріки» в зале областной филармонии. Артисты выступили отлично, зал разогрели не на шутку. Но были отдельные лица, которые зажигались не только от музыки. Во время выступления коллектива некая фанатка в очень «бодром» настроении сначала бродила по залу, а затем умудрилась взобраться на сцену и там запутаться в проводах. Разумеется, не все одобрили поведение девушки – техники группы помогли ей покинуть подмостки. Правда, розовощекую фанатку это не остановило. Спустя пару минут она предприняла еще несколько попыток добраться до своих кумиров. К счастью, энергии ее хватило ненадолго, и спутник девушки, к слову, такой же «веселый», увлек ее в глубину зала.

Неувязочка вышла

Выступал у нас и вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». В свое время только от одного названия группы у девушек пламенели губы, розовели щеки, а их глаза могли поджечь любой костер. Девушки повзрослели, а вот участники коллектива почему-то не очень. Почти все бодрячки. Бегают, даже прыгают по сцене. К приехавшему к нам ВИА «Пламя» возникли вопросы по поводу легитимности группы. Действительно, Станислав Черемухин, позиционирующий себя как нынешний руководитель ансамбля, длительное время работал в составе легендарного ВИА «Пламя». Но, справедливости ради, отмечу, что за несколько десятилетий существования ансамбля через него прошли десятки музыкантов. А вот неизменным его руководителем по-прежнему является Сергей Березин. Конечно, Черемухин имеет моральное право создать группу с таким же названием и колесить с репертуаром по стране, зарабатывая на жизнь таким нехитрым способом. Сам Станислав не считает, что нарушает чьи-то права, легко соглашается на интервью и отвечает на каверзные вопросы относительно преемственности названия и репертуара коллектива. Мнения по этому поводу у всех разные. А песни теперешнего состава звучали неплохо. Даже хорошо звучали. Зал буквально рыдал от песен «На дальней станции сойду», «Под музыку Вивальди», «Идет солдат по городу», «Здравствуй, мама», «Дорога железная», «Аты – баты», «Детства последний звонок».

Самое ожидаемое

Лично для меня это был приезд Глеба Самойлова и его нового коллектива Matrixx. Тексты и музыка братьев Самойловых мне нравились еще во времена их громкого попадания в музыкальный топ. И до сих пор, пусть и не часто, я слушаю композиции «Агаты» и Matrixx. Хотелось пообщаться с автором большинства песен группы «Агата Кристи», не побоявшимся совершить тур по Украине. Поговорить о том о сем, о музыке и не только. Не сложилось. Менеджеры группы даже не рассматривали вопрос об интервью. Или чего-то боялись, или просто перед выступлением не хотели напрягать известного музыканта и фронтмена группы. Как поется в одноименной песне Глеба, «порвали мечту». А сам концерт понравился.

Что было и чего не было

Случается и такое: уже отыгравшая концерт в Кропивницком группа «Время и Стекло» попала на одной из улиц нашего города в небольшое ДТП. К счастью, все обошлось. Артисты отделались легким испугом и после недолгих разбирательств уехали.

Перед приездом Потапа и Насти работа органов правопорядка по предотвращению возможных актов недовольства их выступлением в Кропивницком для жителей областного центра была незаметна, однако она велась. Речь не о том, что кого-то задерживали перед концертом. Полицейские оберегали пришедших на концерт зрителей профессионально, без видимого присутствия и суеты.

Своими впечатлениями об уходящем годе с «УЦ» поделились и организаторы многочисленных концертов в Кропивницком.

- Хочу отметить, что в этом году наш город посетили звезды так называемой первой линейки, – рассказывает Иван Худояров. – Это «Океан Эльзы», Светлана Лобода, «Время и Стекло», Потап и Настя и еще ряд украинских коллективов высокого уровня. С каждым из них работать было приятно. Ничего особенного в еде, питье, проживании в наших отелях они не требовали, не было никаких упреков и приступов звездной болезни.

- Помогать в организации концертов намного легче, когда у артистов нет особых пожеланий. Нам легко работалось со всеми, – рассказывает Сергей Войц. – Во многом помогали работники театра и филармонии. Артисты шли навстречу просьбам журналистов об интервью. Не все, конечно, но большинство из них откровенничали перед камерами, микрофонами и диктофонами корреспондентов местных ТВ и газет.

- Приятно, что никто из музыкантов нам не отказывал, – говорит Эдуард Гева. – Многим коллективам нравится выступать перед нашей публикой, и отрабатывают они по полной. Рок в нашем городе любят, много людей приходит в клубы послушать музыку этого направления. Большинство из них являются постоянными посетителями роковых концертов, проходящих на площадках областного центра. В уходящем году зрители видели много профессиональных коллективов и слушали качественную музыку в их исполнении. Есть уже наметки и на следующий, семнадцатый год. Будет интересно.

Руслан Худояров, «УЦ». Фото Виктория Квитка.