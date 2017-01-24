Александр Мосин. Итоги года

24.01.2017

В Кропивницком городском совете начался отчетный сезон чиновников. Первым на старт вышел заместитель городского головы Александр Мосин. Он рассказал о проделанной работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве города, транспортных новациях и ремонте дорог в 2016 году и планах на год нынешний.

Послушать о достижениях и проблемах городских властей пришло немалое количество журналистов и активистов.

Так было и ранее

Многое из того, о чем рассказывал заместитель городского головы, делалось и в былые годы. Это ремонт дорог и благоустройство парков, скверов и придомовых территорий, ремонт крыш, подъездов, лифтов, школ, больниц и других коммунальных учреждений. И все же на некоторые из перечисленных работ стоит обратить внимание.

Например, на ремонт дорог. В прошлом году, как отмечает Александр Мосин, удалось выполнить значительный объем работ. В частности, на текущий ремонт дорожного полотна было выделено 12,5 млн грн. Из них использовано 10,8 млн. А это – ни много ни мало – 68 объектов. На капитальный ремонт улиц в областном центре выделено 14,6 миллиона, из которых 6,7 млн было потрачено на ремонт 11 улиц.

На содержание и текущий ремонт 57 светофоров из городского бюджета выделили 1 млн 420 тыс. Еще 2 млн 356 тыс. потрачено на обустройство 9 новых светофорных объектов на перекрестках улиц.

Традиционно делали разметку на дорожном покрытии. До мая ее нанесли на магистральных улицах: Большой Перспективной, Соборной, Пушкина, Ушакова, Тельнова и на других важных участках. В июле-августе основные работы по разметке дорог выполнялись возле учебных заведений, а также после текущих ремонтов на магистральных дорогах и их перекрестках.

В прошлом году на ремонт крыш было выделено 16,3 млн грн. Отремонтировали 42 из 47 объектов. Работы по оставшимся пяти будут завершены в новом строительном сезоне.

Отремонтировали 127 лифтов. Причем пять из них пришлось восстанавливать практически с нуля. Развороченными и нуждающимися в капитальном ремонте остаются еще 20 лифтов.

Ремонтировались дороги и дорожки на придомовых территориях. Таких объектов было 38. В двух жилых домах капитально отремонтировали внешние и внутренние электрические сети, а в четырнадцати внутридомовые – инженерные.

КП «Теплоэнергетик» выполнило замену 1,5 км тепловых сетей. Подготовлено 2 центральных тепловых пункта, 5 котельных. Сделан капитальный ремонт оборудования химводоочистки, электрического цеха и еще много других мелких, но нужных подготовительных работ к отопительному сезону. Из городского бюджета этому предприятию предоставлена финансовая помощь в размере почти 29,5 млн грн. Ночью город стал светлее. За прошедший год оборудовано 1320 новых фонарей уличного освещения.

Зима пусть и пришла, как всегда, нежданно, но городские власти с вызовами стихии, накрывшей город, справились. Так считают городские чиновники.

Все это очень хорошо, и работа мера и его команды видна, но достижениями это считать не стоит. Это обычная работа городских властей, скажете вы. И будете совершенно правы.

А это впервые

В зачет нынешнему руководству города можно поставить их решения и действия, касающиеся нововведений в жизнеобеспечении города.

К таковым можно с уверенностью отнести приобретение двадцати новых троллейбусов для КП «Электротранс». Благодаря тому, что город в прошлом году заработал намного больше запланированного, из городской казны на новый электротранспорт было выделено 80 млн грн. Белые троллейбусы днепровского производства уже бегают по двум линиям, а со временем сеть расширится еще на две. Есть надежда, что с появлением вместительного и комфортабельного транспорта решится проблема с перевозкой пассажиров.

Впервые в нашем городе, кроме традиционной дорожной разметки, наносили и пластиковую.

- Мы знаем о нареканиях горожан, касающихся определенных перекрестков, на которых разметка быстро стиралась и становилась незаметной для пешеходов и водителей автотранспорта, – отметил во время пресс-конференции Александр Мосин. – Поэтому главным управлением жилищно-коммунального хозяйства был запланирован и выполнен пилотный проект по нанесению на улице Попова пластиковой разметки. Она дороже, но срок ее эксплуатации в шесть раз дольше обычной.

Впервые за 63 года существования Завадовской свалки начала работать весовая, а главное – сор­тировочная линия, которая в весенне-летний период обрабатывает в среднем до 150 тонн мусора в день. Сейчас изучается вопрос установки биогазового комплекса.

Проблема с кладбищами города возникла не вчера. У Лелековского заканчиваются резервы территории. Но этим вопросом никто не занимался. А это реальная проблема. На сегодня уже появились наработки по обустройству нового кладбища в районе улицы Аджамской. Там есть свободная территория в размере сорока девяти гектаров.

Занялись власти наконец-то и реализацией проекта по контролю за бездомными животными и дальнейшей стерилизации. Закупили специальный автомобиль, и теперь, на основании договора, стерилизацией собак занимается общественная организация «БИМ». Стоит также отметить, что за символическую плату в одну гривню власть предоставила общественной организации «Счастливый пес» территории для содержания животных за Новым поселком.

Что будет

Через Кропивницкий проходит много транзитного транспорта, наступила пора заняться осуществлением давних проектов по реконструкции исторической арки.

- Центр города перегружен автотранспортом. Поэтому в 2017 году планируем осуществить расширение арочной части по улице Эльворти. На проектные работы предусмотрен 1 миллион гривен, а цена вопроса реализации проекта составит 48 миллионов. Мы надеемся на поддержку из государственного бюджета, – отметил Мосин.

Руслан Худояров, «УЦ».