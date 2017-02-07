Александровка: дети прежде всего

07.02.2017

На прошлой неделе глава Кировоградской областной администрации Сергей Кузьменко посетил Александровку. В рабочем плане визита записаны личный прием, посещение школы, районной больницы, а также новооткрытого детского дома семейного типа.





Личный прием

Посетителей и просителей во время встречи в этот раз было немного. Наверное, сказались холод и гололед. В основном к губернатору пришли представители местного самоуправления, с конкретными локальными проектами и просьбами.

- Это очень хорошо, когда местное руководство видит проблемы и хочет их разрешить, - заметил Сергей Кузьменко во время разговора с журналистами. – Задача государства или дать инструменты решения вопросов, или же поддержать финансово. На местах это вопросы децентрализации, и мне есть о чем отчитаться. В рамках финансовой децентрализации местные бюджеты получили более одного миллиарда гривен. Это дополнительные возможности для решения насущных проблем территориальных общин. Необходимо заботиться об инфраструктуре, о том, чтобы детский сад, школа и больница имели поддержку из бюджета. Но не все вопросы можно решить за счет местной казны. В таком случае на помощь приходит государственный бюджет. Вдобавок существует много программ социальной направленности. За эти средства мы будем реализовывать большие проекты – капитальный ремонт базовых школ, лечебных учреждений. Приятно, что в Александровском районе руководители территорий, отдельных предприятий заботятся о поддержке культуры, состоянии дорог, хотят что-то улучшить в системе образования. Подобные инициативы мы будем поддерживать и помогать финансово в том числе.

Школа и больница

- Как глава администрации я работаю не только в кабинете, но и на территории области. Это моя обязанность, - отметил глава ОГА. - Целью каждой моей поездки является решение тех или иных проблем. В приоритете – посещение детского сада, школы и больницы. Эти объекты входят в наш проект «Здоровье наших детей». Сейчас в Кропивницком подходит к завершению ремонт детской областной больницы, и с третьим уровнем медучреждений у нас все будет отлично. Теперь перед областной властью стоит вопрос о втором уровне, хотя им и ранее занимались, но в 2017 году мы будем требовать, чтобы в каждой районной больнице детское и родильное отделения подтягивались к уровню лечебных учреждений областного центра.

В местной школе глава администрации посетил столовую и положительно оценил организацию ее работы.

- Если мы говорим о питании, то первые-четвертые классы финансируются из государственного бюджета. Льготные категории детей на Кировоградщине оплачиваются районными и сельскими бюджетами. Обеспечить это – приоритетная задача властей, - отметил Сергей Кузьменко.

О спорте

По словам губернатора, в нынешнем году в области в каждой школе планируется создание нормальных условий для занятий спортом.

- Александровской школе необходимы инвестиции. Требуются энергосберегающие технологии, нужно утеплить стены. В то же время мы видим, что спортивный зал находится в хорошем состоянии. Я не могу сказать, что это эталон, но если залы так будут выглядеть в каждой школе, то я буду считать, в этом вопросе у нас все отлично. Но мы будем смотреть, где еще нужно приобрести нужный инвентарь, а где есть проблемы – требовать провести ремонты помещений. Уже в ближайшее время главы районных администраций должны рассчитать, сколько нужно средств, а мы, в свою очередь, отработаем механизм финансирования. Или это будет местный бюджет, или деньги на это пойдут из фондов регионального развития или социально-экономического. Это уже наша рабочая история, и мы, областная власть, будем с этим разбираться. Но результатом должно стать то, что в каждой школе будут все условия для занятий спортом.

Детский дом

Сергей Кузьменко посетил и семью, в которой воспитываются приемные дети. История организации этого детского дома довольно проста. В конце декабря, под Новый год, супруги Яцив взяли себе на воспитание семерых детей. Все они приходятся друг другу кровными братьями и сестрами. А еще у этих родителей есть трое собственных детей.

Марина Яцив призналась, что на решение организовать семейный детский дом повлияла ее работа в службе по делам детей.

- Во время работы приходилось видеть немало семейных драм, результатом которых становились сломанные детские судьбы. На Львовщине, на родине моего супруга, есть много детских домов семейного типа. И когда мы приобрели этот большой дом, то решили создать подобный и у нас. Сначала мы нашли детей – их семеро. Потом прошли обучение и обратились в службу об их приеме. Сама процедура длилась недолго. Приемным детям от семи до двенадцати лет. Среди них есть и близняшки. Дети между собой очень быстро нашли общий язык. Конечно, возникают споры, но они происходят и у наших родных детей. Более взрослые дружно выполняют домашние задания, помогают друг другу. Маленькие дети вместе гуляют, играют. Девочки помогают на кухне. Есть график дежурств, который они сами себе установили. Мальчики помогают отцу. Наш папа на все руки мастер, и многое из того, что есть в доме, – его работа. Даже двухэтажные кровати для детей он смастерил сам. Хочу отметить, что мы никого не просим о помощи, а дети занимаются домашним хозяйством добровольно, без принуждения.

Руслан Худояров, «УЦ». Фото Игоря Демчука.