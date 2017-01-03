Андрей Райкович. Генератор позитива

03.01.2017

Итоговое интервью с городским головой Кропивницкого хотелось сделать «уютным» и «домашним», как, собственно, праздник Нового года. Мы постарались отойти от цифр, деклараций и отчетов о проделанной работе. И у нас получилось.

– Андрей Павлович, есть такая фраза: «Когда есть куда пойти – это дом. Когда есть кого любить – это семья. Когда есть и то, и другое – это счастье». Начнем с первого. Расскажите о своем доме, о своем уникальном парке.

- Нет ничего уникального. Напротив дома была старая лесопосадка с дикорастущими деревьями. Я эту территорию привел в порядок, облагородил, посадив красивые деревья. Нет там дорогостоящих пород, но эстетически очень красиво. Ели, сосны, березы, ясени, дубы… Только в этом году я посадил около трехсот саженцев. Так должно быть, если у людей есть возможность.

На территории двора тоже много растений. Мне очень нравится хвоя: ели, причем некультивированные, обыкновенные, сосны крымские. У нас в Оникеево прекрасный питомник, саженцы оттуда здоровые, хорошо приживаются. Среди более старших деревьев ходишь, как в парке, среди молоденьких – как в будущем парке.

Кроме того, в этом году я посадил фруктовые деревья, карликовые. Уже есть подрастающий сад.

– Относительно цветов у вас какие предпочтения?

- Розы, ромашки и сирень. Розы цветут очень долго, практически до морозов. У меня есть штамбовые розы, кустовые, вьющиеся и даже те, которые стелются по земле. Очень красивые. Я эстет, поэтому дом, в котором живу, и территория уютные и ухоженные. Бывает, люди подъезжают к воротам, стучат и кричат: «Открывайте! Мы приехали отдыхать!» Я говорю: «Вопросов нет, но давайте хоть познакомимся». Оказывается, они проехали мимо «Орлиного гнезда» и подумали, что у меня база отдыха. К тому же рядом озеро.

– И вы даже позволяете себе порыбачить?

- Очень редко, но позволяю. В этом сезоне поймал всего одного карпа, но большого. Хватило, чтоб поесть и насладиться.

– А есть у вас дома какая-то живность?

- Только собака. Котов в селе и так хватает. Собака – английский мастиф, чистокровный. Рамона. Ей меньше двух лет, но уже есть потенциальный «жених». Можно считать, что она засватана.

– Вы любите гостей? Часто к вам приезжают?

- Я всегда рад гостям. Для моих друзей мой дом всегда открыт. Но я скажу, что свободного времени сейчас у меня практически нет. Если оно появляется, мне хочется человеческих релаксных вещей: сходить в сауну, поплавать в бассейне, отдохнуть. Но должность обязывает уже во второй половине воскресенья заниматься подготовкой к рабочей неделе.

Очень большая загрузка по работе. Я, конечно, стараюсь отдыхать, потому что здоровье требует определенных пауз, потому что работа напряженная, с психологическим перенапряжением. Я небезразличный человек, и если вижу негатив, живу с ним долго. Поэтому нужна определенная психологическая перезагрузка. По-другому не получится эффективно работать.

– Перейдем к тем, кого вы любите, – к семье.

- Есть кого любить, к счастью, и о ком заботиться. У меня две взрослые дочери, внуки. Они живут своей жизнью, по праздникам приезжают в гости, и для меня, когда они рядом, – это еще один праздник. Дети, внуки, друзья – все у меня есть, как у любого нормального человека.

– Кстати, о друзьях. В связи с новой должностью ваши отношения поменялись?

- Нет. У меня друзей немного, но, опять же, не хватает времени часто общаться. Иногда выезжаем на лыжах покататься, в море покупаться. У нас много общего, это люди, с которыми я знаком с юношества. Они проверены временем.

Я к дружбе отношусь трепетно и ответственно. Не могу каждого назвать своим другом. Есть партнеры, приятели, хорошие знакомые. Но есть люди, перед которыми можно не закрываться какой-то административной ширмой, а быть с ними самим собой.

– Поскольку у вас есть дом и семья, вы счастливый человек. Есть такое выражение «мне для полного счастья не хватает…». Чего вам не хватает?

- Быть бы помоложе… Если бы время повернуть вспять… Об этом поэты пишут, песни поют, об этом все мечтают. Как хочется еще пожить, много чего сделать! Потому что наступил период мудрости, зрелого восприятия событий – жизненных, социальных, политических. Появились определенные возможности, которые не у всех есть. Мне громада оказала доверие, избрав городским головой, много сделано, еще больше предстоит сделать.

– Как часто у вас появлялось желание все бросить и вернуться на «Ятрань»?

- Я гоню эти мысли, потому что с ними жить нельзя. Можно настроить себя так, что после каждого проблемного вопроса придется расписаться в собственном бессилии. Такие мысли не придают оптимизма и позитива, а руководитель города должен генерировать позитив. Я не имею права настраивать людей на «плохо», жизнь и без того сложная, дает свои испытания. А моя задача – вселить в людей веру, надежду на лучшее. И не просто вселить, а показать, что мы развиваемся, прогрессируем, у нас нет застоя, регресса, мы правильно хозяйничаем.

– Учитывая близость нового года, хочется услышать ваш прогноз: как город будет жить в семнадцатом году?

- Гораздо лучше, чем в шестнадцатом. Это вам говорю я, городской голова. Так будет, для этого есть все необходимое. Все будет хорошо, потому что я так хочу. И вы так хотите, и все двести пятьдесят тысяч горожан хотят.

Записала Елена Никитина, «УЦ».