До керівників аптечних мереж Автор: Єлисаветградський лікар 11.02.2017

11.02.2017 На прохання мого колеги – лікаря-анестезіолога КЗ «КООД», головного позаштатного фахівця департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА з паліативної та хоспісної допомоги – Михайла Макаревича цитую його звернення щодо забезпечення ліками дітей з будинків дитини: ================================== Що робити, коли носик не дихає? З таким питанням стикався кожен і відомо, що для його вирішення велосипед повторно вигадувати не потрібно. Але не все так просто, коли ліки не доступні. Головний лікар будинку дитини, Петро Пастух, розповів, що іноді навіть на банальний парацетамол доводиться скидатись усім колективом. Ліків потрібно не багато, але для діток вони життєво необхідні і необхідні регулярно.

У звязку з цим хочу звернутись до керівників аптечних мереж!

Хто зміг би відпускати діткам-сиротам ліки безкоштовно? Добре імя набагато дорожче за гроші! ================================== Кінець цитати.