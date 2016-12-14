Артем Стрижаков о городских проектах, Кропивницком и альянсе оппонентов

13.12.2016

Самые «наглядные» интервью с политиками – не накануне выборов, а после. Спустя определенное время, когда предмет разговора – уже не обещания, а результаты, становится яснее вес прежде сказанных слов. Со времени мэрской гонки и последнего интервью с ее фактическим победителем минул год с небольшим. Что за это время было сделано без кресла градоначальника, какова оценка работы управленцев города и многое другое – в беседе с Артемом Стрижаковым.





– Артем Олегович, как реализовывается программа «5 Перс­пектив» без должности мэра и мандата депутата?

- Муниципальное бюро реализовывает программу собственными силами, ресурсами и теми инструментами, которыми владеем. То, чем живет город, мы знаем и понимаем изнутри, проводя с жителями десятки собраний каждый месяц. Поскольку никаких ощутимых перемен в Кировограде не произошло, все пункты программы «5 Перспектив изменить город» стали еще более актуальными – дороги и тротуары, бездомные собаки, открытая связь с людьми, дворовое и уличное освещение, городской транспорт.

На данном этапе в активной фазе реализации – два последних направления. В рамках перспективы по энергоэффективному освещению Муниципальное бюро за последний год оборудовало светодиодными светильниками 156 дворов многоэтажек в ряде микрорайонов города. Помимо удобства и экономии, главная функция такого освещения – безопасность жителей.

Вторая перспектива, которая готова к реализации, – модернизация сферы общественного транспорта города. Старт процесса – «умная остановка» возле гостиницы «Киев». Ее принцип работы ляжет в основу общегородской комплексной программы по транспорту. Простыми словами – и люди, и власть смогут контролировать движение маршруток, автобусов и троллейбусов. В ближайшее время мы представим программу, основанную на успешном опыте развитых городов Украины. Городская власть должна будет либо принять ее, либо предложить что-то лучше. Оставлять все, как есть, однозначно нельзя. Люди не перестают жаловаться на то, что общественный транспорт не придерживается даже условных графиков, по вечерам съезжает с маршрутов, что в микрорайонах отсутствуют элементарные остановки. К сожалению, на сегодняшний день никакого содействия от чиновников нет, скорее, наоборот – нас запускают по длинному бюрократическому кругу.

Но мы уже научились справляться с подобными препятствиями, потому твердо заявляю – современной остановке быть, она уже заказана. Модернизации пассажироперевозок непременно будет положено начало.

– В этом году культурную жизнь нашего города значительно оживили проекты вашего Фонда культуры и искусств, который, следует отдать должное, не «свернулся» после выборов. Расскажите о его деятельности.

- Знаете, наш культурный фонд «Перспектива» – одно из самых приятных направлений работы, поскольку связано с творческой, энергичной и очень перспективной молодежью нашего города. После того как мы объявили конкурс мини-грантов, ребята начали приносить свои проекты, предложения, призванные сделать город лучше. И самые интересные идеи, по мнению экспертной комиссии, получили гранты. Думаю, об этих проектах нет необходимости рассказывать. Жители увидели, как стены городских зданий заговорили стихами украинских поэтов. Как квартал Дворцовой превратился в аллею красочных зонтиков. А совсем скоро галерея «Елисаветград» презентует результаты третьего культурного проекта по детским рисункам, который вышел на всеукраинский уровень.

Хочу заметить, что работа фонда ориентирована не только на молодежь, но и на людей старшего поколения. Несколько месяцев назад мы запустили социальный проект «Искусство рядом», который дает возможность пенсионерам приобщиться к культурной жизни нашего города. Знаете, большинство участников акции не были на концертах по 10 и больше лет, потому эти эмоции для них сегодня очень важны.

– Одно из направлений вашей деятельности – возвращение городу исторического имени. Не смирились ли с Кропивницким? Если нет, что предпринимаете?

- Никто не смирился, потому что нельзя мириться с такой несправедливостью. Видя унизительный процесс насильственного переименования в Верховной Раде, мы понимаем, что с этим правительством настоящего имени городу нам не вернуть. На данный момент одна из конструктивных линий – это судебная линия. На основании Первых общегородских сборов Муниципальное бюро вместе с кировоградскими юристами разработало и подало судебный иск в Высший административный суд Украины. Борьба идет. На этой неделе прошли уже Вторые общегородские сборы, принята резолюция с рядом важных решений и требований как к местным управленцам, так и к центральной власти, намечен конкретный план действий, так что общественность не оставляет эту тему. Потому что все мы понимаем, что Кропивницкий – это лишь маленькая часть большой истории Елисаветграда.

– Как вы оцениваете работу мэрии за минувший год и новый альянс ваших оппонентов на выборах – Райковича и Табалова?

- Весь год власть занималась больше политикой, нежели городским хозяйством. Увы, но ни обещанной перед выборами сильной команды «профессионалов», ни устойчивого депутатского большинства, ни хоть частично выполненных громких обещаний люди так и не увидели. Собственно, как я и говорил, партийная принадлежность городского головы больше мешает, чем помогает работе. В силу этого так же сомнительна и эффективность вышеупомянутого альянса, суть которого – в политических и другого рода интересах. К чему это приведет – покажет время.

– Муниципальное бюро, городские проекты, общественная организация, культурный фонд. Зачем вы это делаете?

- Люди часто спрашивают меня об этом. Кто-то не верит в искренность побуждений, думает о какой-то корысти, но десятки тысяч горожан, которые поддерживают меня, понимают мою позицию. Она проста – нужно быть полезным людям. Я люблю этот город, хочу и могу сделать его современным, комфортным для жителей. И верность этой цели мы с командой доказываем ежедневной работой и реальными делами, независимо от результатов выборов.

Записала София Яковенко.