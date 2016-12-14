Артем Стрижаков о городских проектах, Кропивницком и альянсе оппонентов

Самые «наглядные» интервью с политиками – не накануне выборов, а после. Спустя определенное время, когда предмет разговора – уже не обещания, а результаты, становится яснее вес прежде сказанных слов. Со времени мэрской гонки и последнего интервью с ее фактическим победителем минул год с небольшим. Что за это время было сделано без кресла градоначальника, какова оценка работы управленцев города и многое другое – в беседе с Артемом Стрижаковым.
– Артем Олегович, как реализовывается программа «5 Перспектив» без должности мэра и мандата депутата?
- Муниципальное бюро реализовывает программу собственными силами, ресурсами и теми инструментами, которыми владеем. То, чем живет город, мы знаем и понимаем изнутри, проводя с жителями десятки собраний каждый месяц. Поскольку никаких ощутимых перемен в Кировограде не произошло, все пункты программы «5 Перспектив изменить город» стали еще более актуальными – дороги и тротуары, бездомные собаки, открытая связь с людьми, дворовое и уличное освещение, городской транспорт.
На данном этапе в активной фазе реализации – два последних направления. В рамках перспективы по энергоэффективному освещению Муниципальное бюро за последний год оборудовало светодиодными светильниками 156 дворов многоэтажек в ряде микрорайонов города. Помимо удобства и экономии, главная функция такого освещения – безопасность жителей.
Вторая перспектива, которая готова к реализации, – модернизация сферы общественного транспорта города. Старт процесса – «умная остановка» возле гостиницы «Киев». Ее принцип работы ляжет в основу общегородской комплексной программы по транспорту. Простыми словами – и люди, и власть смогут контролировать движение маршруток, автобусов и троллейбусов. В ближайшее время мы представим программу, основанную на успешном опыте развитых городов Украины. Городская власть должна будет либо принять ее, либо предложить что-то лучше. Оставлять все, как есть, однозначно нельзя. Люди не перестают жаловаться на то, что общественный транспорт не придерживается даже условных графиков, по вечерам съезжает с маршрутов, что в микрорайонах отсутствуют элементарные остановки. К сожалению, на сегодняшний день никакого содействия от чиновников нет, скорее, наоборот – нас запускают по длинному бюрократическому кругу.
Но мы уже научились справляться с подобными препятствиями, потому твердо заявляю – современной остановке быть, она уже заказана. Модернизации пассажироперевозок непременно будет положено начало.
– В этом году культурную жизнь нашего города значительно оживили проекты вашего Фонда культуры и искусств, который, следует отдать должное, не «свернулся» после выборов. Расскажите о его деятельности.
- Знаете, наш культурный фонд «Перспектива» – одно из самых приятных направлений работы, поскольку связано с творческой, энергичной и очень перспективной молодежью нашего города. После того как мы объявили конкурс мини-грантов, ребята начали приносить свои проекты, предложения, призванные сделать город лучше. И самые интересные идеи, по мнению экспертной комиссии, получили гранты. Думаю, об этих проектах нет необходимости рассказывать. Жители увидели, как стены городских зданий заговорили стихами украинских поэтов. Как квартал Дворцовой превратился в аллею красочных зонтиков. А совсем скоро галерея «Елисаветград» презентует результаты третьего культурного проекта по детским рисункам, который вышел на всеукраинский уровень.
Хочу заметить, что работа фонда ориентирована не только на молодежь, но и на людей старшего поколения. Несколько месяцев назад мы запустили социальный проект «Искусство рядом», который дает возможность пенсионерам приобщиться к культурной жизни нашего города. Знаете, большинство участников акции не были на концертах по 10 и больше лет, потому эти эмоции для них сегодня очень важны.
– Одно из направлений вашей деятельности – возвращение городу исторического имени. Не смирились ли с Кропивницким? Если нет, что предпринимаете?
- Никто не смирился, потому что нельзя мириться с такой несправедливостью. Видя унизительный процесс насильственного переименования в Верховной Раде, мы понимаем, что с этим правительством настоящего имени городу нам не вернуть. На данный момент одна из конструктивных линий – это судебная линия. На основании Первых общегородских сборов Муниципальное бюро вместе с кировоградскими юристами разработало и подало судебный иск в Высший административный суд Украины. Борьба идет. На этой неделе прошли уже Вторые общегородские сборы, принята резолюция с рядом важных решений и требований как к местным управленцам, так и к центральной власти, намечен конкретный план действий, так что общественность не оставляет эту тему. Потому что все мы понимаем, что Кропивницкий – это лишь маленькая часть большой истории Елисаветграда.
– Как вы оцениваете работу мэрии за минувший год и новый альянс ваших оппонентов на выборах – Райковича и Табалова?
- Весь год власть занималась больше политикой, нежели городским хозяйством. Увы, но ни обещанной перед выборами сильной команды «профессионалов», ни устойчивого депутатского большинства, ни хоть частично выполненных громких обещаний люди так и не увидели. Собственно, как я и говорил, партийная принадлежность городского головы больше мешает, чем помогает работе. В силу этого так же сомнительна и эффективность вышеупомянутого альянса, суть которого – в политических и другого рода интересах. К чему это приведет – покажет время.
– Муниципальное бюро, городские проекты, общественная организация, культурный фонд. Зачем вы это делаете?
- Люди часто спрашивают меня об этом. Кто-то не верит в искренность побуждений, думает о какой-то корысти, но десятки тысяч горожан, которые поддерживают меня, понимают мою позицию. Она проста – нужно быть полезным людям. Я люблю этот город, хочу и могу сделать его современным, комфортным для жителей. И верность этой цели мы с командой доказываем ежедневной работой и реальными делами, независимо от результатов выборов.
Записала София Яковенко.
Работа команды Стрижакова намного более заметна, чем работа городской власти, несмотря на то, что ресурс и возможности у первых в тысячи раз меньше. Поэтому когда Артем станет городским головой (а то, что именно он будет следующим мэром, думаю, становится всё более очевидным), получит необходимый ресурс и набор инструментов, мы увидим не то что планомерные развитие а изменения, а, пожалуй даже, большой скачок вперед! Нам нужно пока не поздно сокращать отставание от передовых городов Украины и лучше Артема Стрижакова с этой задачей никто не справится.
Не смирились и не смиримся с Клопивницком!
Да, я тоже хочу, чтобы Стрижаков все таки стал мэром…и с треском вылетел потом…
Чтоб уже наконец поставить точку на последней креатуре регионалов.
Допускаю, что и регионалы это понимают.
Поэтому Стрижаков никогда не станетм эром.
Политолог вы так себе… Ну, всем мил не будешь, а вот то, что у Артема самая большая поддержка среди населения, это очевидно.
Я не политолог. Так что не приписывайте мне свои измышления.
А какое важное значение имеет Стрижаков для регионалов, мы уже видели, когда у него забрали мэрское кресло. Никто не вступился. Понимали прекрасно, что он дутая фигура состоящая полностью из дешевого популизма. Его деятельность закончится после первой сессии, так как ни одной проблемы он не решит.
Да вот еще что: Артем работает не только перед выборами, а все время. Уже лет 6-7 точно, и постоянно по нарастающей, по нарастающей, по мере роста собственных возможностей. Уже много чего реализовано, а сколько еще всего могло бы быть сделано, стань Стрижаков мэром! Ну в следующий раз уж точно станет! И, думаю, не на одну каденцию.
Пшик.
to Адмін
Дякую Вам за розуміння і принциповість.
Уважно прочитав матеріал.
Чомусь не помітив важливої помітки:
ВИХОДИТЬ НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
… О, самозванцев жалкие усилья!(с)