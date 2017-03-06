06.03.2017

Много шуму в Кропивницком наделала история с задержанием группы так называемых борцов с педофилами, они именовали себя «Белые львы». Сюжеты об этом деле показали несколько центральных телеканалов.

Вот как об этом официально сообщила прокуратура: «Прокуратура Кировоградской области при оперативном сопровождении СБУ в области прекратила преступную деятельность группировки под названием «Белые львы», участники которой совершали грабежи, разбои и вымогательства.

В состав преступной группы, которая действовала на территории города Кропивницкий и области, входили двое действующих сотрудников учреждения исполнения наказаний (организаторы группы) и участники футбольного фан-клуба.

К своей преступной деятельности указанные лица также привлекали несовершеннолетних. Преступления совершались под лозунгами борьбы с потенциальными педофилами, при этом установлено, что один из организаторов группы находился в интимных отношениях с несовершеннолетней.

Следователи прокуратуры задокументировали ряд фактов преступных действий участников движения «Белые львы». В частности, циничного избиения людей, с последующим вымогательством от пострадавших денег, чтобы видео издевательств не попало в сеть.

В результате 14 санкционированных обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли бейсбольные биты, балаклавы, смартфоны, планшеты и компьютерную технику, которая использовалась для организации и координации действий участников.

Кроме того, изъяты эмблемы группировки, подобные свастике, денежные средства, которые были предметом преступных действий группы. Вина указанных лиц также подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших лиц, результатами судебно-медицинских экспертиз».

Почти сразу после задержания «львов» их родители собрались под зданием прокуратуры с протестом, даже перекрывали движение по автомобильной дороге. Родители говорят, что все неправда, их дети хорошие, они ничего в их поведении не замечали.

Подробности разработки «белых львов» «УЦ» поведал Сергей Косьянчук, начальник сектора по борьбе с организованной преступностью областного управления СБУ.

– Сергей Игоревич, давно вы начали разработку группы?

- Еще в прошлом году. У нас была информация об их деятельности, и совместно с прокуратурой мы начали изучать. Они тогда стали активно светиться в средствах массовой информации, даже участвовали в ток-шоу «Мы» на канале «Кировоград». А на то время у нас уже была информация о всех аспектах их деятельности. Они позиционировали себя как народные мстители, но на самом деле совершенно другие цели ими преследовались.

Наносили людям телесные повреждения, после чего те на камеру признавались, что они являются педофилами. Потом камера выключалась, у человека отбирались все ценные вещи, если они были. А после человека ставили на так называемый счетчик – плати за то, чтобы видео не разместили в Интернете.

– Много известных неонацистских организаций в мире называются похоже «Белая сила», «Белое влияние» и т.д. Не нашли вы в их деятельности и такого направления?

- Нет, в этом случае были только деньги. Изначально идея была как бы бороться с нехорошими вещами, но потом они увидели возможность заработать деньги.

– Не верится, что, скажем откровенно, группка сопляков смогла до такого сама додуматься и так все организовать. Были у них «старшие товарищи»?

- Есть фигурант уголовного производства, в рамках следствия мы не можем называть его имени, он руководил действиями этих несовершеннолетних. В телефонном режиме и в переписке в социальных сетях он координировал их действия, направлял.

Группа была организована четко, у каждого члена были свои определенные функции. Одни отвечали за переписку, другие – за поимку людей, третьи – за физическое воздействие, бойцы, которые избивали. Система была налажена.

– Они сами до такого додумались или взяли пример с других регионов?

- Не секрет, что в других, особенно крупных городах существуют подобная проблематика и подобные группы. Причем одними педофилами не ограничиваются, занимаются также людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. То есть это не характерно именно для Кировоградского региона, подобное встречается и в России, Молдавии, Белоруссии.

– В ходе работы не нашлись другие группы, подобные «Белым львам»?

-Эта группа состояла из нескольких подгрупп, но они были объединены. Данных о том, что в Кропивницком есть еще подобные формирования, у нас нет. В Сети встречаются записи схожего толка и смысла, но там дальше слов дело не доходило.

И мы думаем, что такого больше не будет, это задержание действенно послужит в профилактическом смысле.

Ситуация продолжает набирать обороты. Состоялось несколько судов по избранию меры пресечения для фигурантов дела. Первым на 60 суток задержали сотрудника исправительного учреждения, которого многие считают организатором «белых львов».

А вот дальше пошло вообще что-то непонятное.

Появилась информация, что органы начали допросы и аресты вовсе не тех людей, которых на горячем задержали в районе Валов во время избиения жертвы и вымогательства денег. Якобы почти всех фигурантов дела на Валах отпустили, за решеткой остался всего один, и начались допросы и задержания совсем других парней, которых на Валах физически не было в тот злополучный февральский день.

Вот как рассказывает об этом один из допрошенных парней, Всеволод: «Я – болельщик и в тот день, в 16.00, был нa футбольном мaтче в 15 секторе, потом я вышел, и позвонилa моя девушкa. В 17.40 я был с ней, мы отводили ее младшего брaтa к бaбушке, потом пошли в мaгaзин. Где-то в 18.30 я был у девушки, потом мне позвонили и скaзaли приехaть в прокуратуру. Я явился, меня зaвели нa 3 этаж, и я просто стоял. Потом мне скaзaли: поехaли к отцу, и все, мы сели и поехaли. Я никого не грaбил. Я дaвно не состою в группе, живу своей жизнью».

А вот что рассказывает главный обвиняемый, якобы куратор всей организации, сотрудник СИЗО: «В дaнное время мне выдвинуто обвинение по двум эпизодaм: 21.01 и 26.02. По поводу 26 февраля в деле укaзaно, что меня не было нa месте происшествия, но я был курaтором. Есть мои телефонные разговоры, вы можете просмотреть, с кем я последним разговаривал. Мой последний телефонный разговор был 13 февраля, зaдержали меня 26, то есть 13 дней я ни с кем не общался по телефону. Я не понимаю, как я мог быть курaтором, если с 7:00 я нaходился нa работе под видеокaмерaми. Каждые полчаса я появлялся нa кaмерaх. Говорят, что я пытaлся убежать во время зaдержания, это непрaвдa. Меня зaдерживали при кaмерaх, выводили, взяли под руки, я сел в мaшину. Мне не надевали нaручников, ничего. В мaшине мы спокойно общались. Затем мы приехaли ко мне домой, все фиксировaлa кaмерa, я все покaзывал и объяснял. Потом меня снова под кaмерaми посaдили в мaшину. Я спокойно все слушал, писaл и тaк дaлее. По поводу дела – я в тот день был нa работе, нa кaмеры зaфиксировaно, как я свои телефоны с сим-кaртaми сдaл нa контрольном пункте. Затем, когда меня зaдерживали, я при сотрудникaх сдaвaл свой жетон, и мне вернули мои телефоны».

Все точки над «і» расставит суд, но уже сейчас можно предположить, что скорым он не будет – слишком много нестыковок и непоняток. Пока, на момент сдачи газеты в печать, известно о четырех задержанных по делу «Белых львов» на 60 суток без права внесения залога. Насколько известно, содержат их не в СИЗО Кропивницкого, а в Николаевской области, что логично, учитывая, что двое подозреваемых работали в нашем СИЗО.

Один молодой человек находится под полным домашним арестом, другой – под частичным (с правом ходить на учебу). «УЦ» продолжает отслеживать резонансное дело.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».