Бери гравицаппу, садись в пепелац. И в любую точку Вселенной – фьюить!

17.01.2017

Вы видели в своей жизни НЛО? Как не видели?! А знаете ли вы, что Кировоградщина входит в первую пятерку регионов Украины, где чаще всего наблюдают неопознанные летающие объекты?

Мы не хотим отнимать хлеб у желтой прессы, живописуя подробности очередного похищения нашего земляка инопланетянами. Потому что только там можно встретить сообщения типа «в селе Новогоднее Снегуровского района Кировоградской области около сотни людей видели загадочный объект». Ни такого района, ни такого села не существует, но это не остановило газету «Украина аномальная»… НЛО вообще не наша тема, но обойти стороной то, что многие наши земляки встречали загадочные явления, мы не можем. К тому же самое известное в истории Украины «похищение человека инопланетянами» произошло именно у нас! Но об этом позже.

Есть у нас такая солидная, социально ориентированная организация, как Украинский уфологический клуб. Не бюджетная, слава Богу. Так вот, она ведет реестр всех более-менее достоверных (насколько вообще применим в подобном случае такой термин) случаев наблюдения НЛО и контактов с инопланетянами. Не смейтесь, но у них все серьезно – каталоги, графики активности прилета инопланетян, детальные карты, база фото и видео. Данными клуба пользуются многочисленные международные уфологические организации.

В базе данных этого украинского клуба имеется 17 случаев наблюдения НЛО и контакта с пришельцами в Кировоградской области. У каждого свой номер, код, источники происхождения информации, в том числе газеты и книги.

Первая запись относится еще к Елисаветграду, к 1914-му году! Цитируем: «Осенью, примерно в 19 часов, в г. Елизаветграде наблюдалось огненное кольцо в 1,5-2 м в диаметре. «Кольцо» летело на высоте 200-300 м, вращаясь, в сторону центра города. Через некоторое время раздался сильный взрыв и поднялся большой столб пламени. Оказалось, что объект попал в большое хранилище спирта и взорвал его». Интересно, что источником этой информации указано издание из Ялты.

Не удержимся, чтобы не процитировать еще несколько случаев из этого архива.

«Житель Кировоградщины М. К. Застеба, работая в поле, «увидел в перевернутом пласте земли какой-то круглый предмет. Михаил Карпович очистил находку. Ею оказался правильной формы, диаметром около 40 см шар, тщательно свернут из двух полусфер. Застеба привез находку домой и попробовал ее ножовкой на крепость. Зубцы лишь скользнули по металлической сфере. Затем Михаил Карпович привез таинственный шар в редакцию районной газеты, дальше находка перекочевала на Кировоградскую студию ТВ». Источник: газета «Правда Украины», 7.01.1990 года».

«Юношеский журнал «Одноклассник» в № 4/1993 публикует письмо Виктора Мельника из с.Николаевка, Кировоградской области, в котором он приводит два наблюдения необычайных явлений: «Мы с одноклассниками работали на совхозном поле. Неожиданно я увидел в небе темный предмет. «Интересно, что это?» – подумал я и обратил внимание ребят. Они сказали, что это дым… Я стал рассматривать внимательнее. Это тело летело под самими облаками и оборачивалось в разные стороны. Я наблюдал за ним минут пять… Двигалось тело быстро и исчезло неожиданно, как и появилось»».

А вот другой случай. «Я с братом Николаем вечером пошел на рыбалку. В 22 часа мы увидели возле ставка продолговатое тело. Оно было похоже на мигающую лампочку. Объект летел с севера на юг очень медленно и низко, где-то на высоте 300 метров от земли. Потом он остановился и висел неподвижно две минуты. Потом медленно двинул на юг… Общее время наблюдения загадочного объекта – приблизительно 10 минут. Думаю, что это – НЛО». Источник: Ярослав Сочка, руководитель клуба «УФОДОС».

«Летом отдельные жители села Красногорка видели летающие светящиеся шары. О них пришлось вспомнить через несколько дней, когда началась уборка урожая и на пшеничном поле были обнаружены пресловутые «круги». Радиус самого крупного имел 19,7 метра. По словам Сергея Поддубного, редактора газеты «Там, где Ятрань», «увиденное лично склоняет меня к мысли, что на поле Красногорки действительно зависала летающая тарелка». Источник: Ярослав Сочка / по материалам статьи С. Поддубного «Що то було? Мабуть, НЛО…», «Украина молодая», 21.09.1999 года».

«НЛО летело от тюрьмы к урановой шахте. В этом районе часто наблюдается такое. Ингульская шахта – секретный до нач. 2000-х годов объект. На шахте производят добычу урановой руды. НЛО выглядело как три точки в форме треугольника. Летело быстро, но зависло над шахтой в течение часа, быстро поднялось вверх и исчезло.

P. S. Очевидец указал дату как «начало июля», поэтому дата условна (Я. Сочка).

Источник: Бурьяненко Богдан Валериевич, письмо в УФОДОС от 23 октября 2009 г.».

«В г. Новомиргород примерно в 22:00 я и мои два товарища увидели огни в небе оранжевого цвета. Их было 5 объектов, двигались трапецией без какого-либо звука, не мигая, на большой скорости. Многие жители нашего дома тоже видели, также есть фото и видео, но качество хромает, потому как было темно и снимали на мобильный телефон. Объекты были замечены в районе центрального стадиона. Источник: Коваленко Николай, письмо в УФОДОС от 31 мая 2010 г.».

Обратите особое внимание на источники информации. Ну как не поверить юношескому журналу «Одноклассник», газете «Правда Украины» или письму товарища Коваленко из Новомиргорода?! Думаем, если у вас были последние сомнения в существовании НЛО, теперь они должны развеяться!

Но самое примечательное, что один наш земляк считается самым известным украинским контактером с инопланетянами! «Жителя села Димитрово Кировоградской области Григория Керносенко доставили на звезду Проксима Центавра», - такую статью написала в свое время о нем «Комсомольская правда». «Увидев пришельцев, я… застеснялся. Они были одеты прилично. А я – в грязных сапогах и дырявой майке», - такой был заголовок у большой статьи в газете «Факты». Его снял канал СТБ в программе «Правила жизни». Случай пересказан сразу в нескольких книгах об НЛО и похищениях людей. Самым «достоверным» считается описание этой истории в книге Сергея Кургузова «Гости из Зазеркалья, или Возвращение инопланетян», Киев, «Молодь», 1992 год, 183-190 стр.

Мы просто обязаны передать историю колхозного тракториста, пропавшего из дому на пять дней. Ведь согласитесь – это такой неслыханный, небывалый случай, чтобы колхозный тракторист пропал на несколько дней, а потом появился грязный и небритый, с отсутствующим взглядом?

Немного обидно, что разные источники сообщают разные годы и даты приключения – 1987, 1988, 1989 годы. Правильным является 1987 год. Так что этому делу как раз исполняется тридцать лет.

Итак, что произошло? Цитируем по нескольким источникам:

«Колхозница Вера Ивановна Керносенко попросила своего мужа выпасти индюшат. Григорий Васильевич погнал их к воротам. Вдруг ворота открылись сами собой, и он увидел за ними странное сооружение, похожее на серебристый купол. Из купола высунулись двое, одетые в черное, и приказали: «Садись!» Тут же Григория Васильевича всосало потоком воздуха внутрь аппарата. Вот его показания:

- Сел я в какое-то удобное кресло. Вижу, рядом сидят в таких же креслах три человека – двое одетых в черное мужчин и женщина в светлом одеянии, излучавшем свет. Женщина была очень красивой, с длинными косами. Один из мужчин буркнул: «Сейчас ты полетишь вместе с нами». Не успел я опомниться, как за иллюминаторами появились звезды. Я сильно растерялся и спросил:

- Ребята, вы вернете меня назад?

Женщина сказала:

- Где взяли, туда и вернем.

Летели мы в полном молчании долго, даже очень долго. В ходе полета мне несколько раз смазывали рот какой-то белой пастой без вкуса и запаха.

Наконец прилетели куда-то. Мне говорят:

- Выходи!

Выхожу, совсем уж испуганный. Вижу – передо мной раскинулся одноэтажный городок. Все дома – с острыми крышами, и на каждой крыше – крест! А от крестов исходит сияние. И еще цвели там какие-то деревья.

Солнца не видно. Погода стоит пасмурная. А впрочем, может быть, это было просто предутреннее время… Не успел я толком рассмотреть окрестности, как мне говорят:

- Полетели обратно!

- Как выглядели инопланетяне?

- Кожа черная. Большие глаза. Вместо носа – две дырки. Костюмы стального цвета. А у женщины длинные русые волосы. Над ее головой был венец, как на иконе. Но только… нельзя их обсуждать.

- Почему?

- Не знаю. Так мне кажется: нельзя обсуждать. Тогда я как-то и не испугался совсем. Только очень застеснялся. Пришельцы-то прилично одеты. А я корыто делал в дырявой майке, рваных сапогах. В таком виде и полетел. Я же водителем автобуса раньше работал, машины знаю. Так что слышал: летим без звука. Ничего не шумело, не гудело. Летишь, как Иванушка в сказке. А звезды стали, как зимой, такие большие. И тут будто в борт стало что-то биться. Ученые потом говорили мне: «Вы в тот момент перелетали из одной атмосферы в другую, а о борт бились метеориты»…

- Инопланетяне вас спрашивали о чем-то?

- Интересовались: «Как живешь? Какая семья? Где работаешь?»

- Как же вы понимали их язык?

- Сам не знаю. Как-то понимал… То ли они мне такое понимание дали, то ли сами разговаривали на нашем языке. И вот я ответил на их вопросы, и тут меня как обухом по голове стукнуло: да меня же в плен взяли! И так мне захотелось домой, чуть не заплакал. Я сказал: «А вы меня домой привезете?» Они посадили меня обратно в корабль.

- Вы заметили, как долго продолжался полет?

- Дальше ничего не помню. По моим ощущениям весь полет длился часа три-четыре. Опомнился уже у себя во дворе. Идет дождь, утро, сын поднимает меня с земли. Не могу понять, откуда он взялся, ведь сынок не с нами, а в Днепропетровске живет… Лишь потом я узнал, что отсутствовал пять суток, и моя супруга послала телеграмму сыну, мол, приезжай, батя, наверное, помер, хотя и никто, включая милицию, не может пока найти его тело…»

Вскоре после произошедшего в Димитрово приехала группа ученых исследовать феномен. Серьезно. Александр Пугач, Зоя Гречишникова и Олег Горошко с физмата киевского на тот момент государственного университета изучали местность. Тогда при Академии наук Украины работала спецкомиссия по вопросам уфологии, подчинялась Москве. Так вот, ученые вроде пришли к выводу (неизвестно, где это опубликовано), что объект неземного происхождения останавливался у двора Керносенко, а он сам получил из неизвестного источника сильнейшую энергетическую подпитку. Пенсионер стал предвидеть события, очень важные, например, что ограбят его дачу.

А история все продолжала обрастать небылицами. Почему «Комсомольская правда» решила, что он побывал на Проксиме Центавра – ну, наверное, они больше нашего знают, они в теме. А вот почему инопланетяне прилетали на Кировоградщину и похищали человека, а не в американскую глубинку, где они по статистике похищают 99 процентов домохозяек из маленьких городков, - неизвестно науке!

Впоследствии Григорий Керносенко переехал в Кривой Рог, ему уже должно быть за 90 лет…

А ваше дело, уважаемые читатели, верить во все эти истории или нет. Мы всей редакцией в дело НЛО беззаветно, безоговорочно верим!

Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».