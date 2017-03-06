Благовещенский район. Работы много, успехи есть

06.03.2017

На прошлой неделе глава областной администрации Сергей Кузьменко посетил Благовещенский район. В районном центре он провел личный прием граждан, посетил больницу, где открылись обновленные рентген-кабинет и дневной стационар, а также центр предоставления административных услуг и территориальный центр социального обслуживания.

Личный прием

К губернатору на прием пришло много людей. И темы были разными. От простых материальных вопросов до более глобальных и важных для жителей районного центра экологических.

Жители села Новоселовка обратились с просьбой помочь в вопросе распаевания земли государственного предприятия. История там простая. Люди много лет работали на сортостанции, но свой земельный пай получить не могут по той простой причине, что предприятие является государственным. Более ста жителей оказались заложниками нынешнего законодательства. Такая же проблема у многих жителей области, работавших и продолжающих трудиться на землях, находящихся в собственности государства. Выход, по мнению Сергея Кузьменко, только в одном – изменении законодательства.

Весьма специфическим оказался вопрос о выборах нового директора районного Дома культуры. На прием пришли четыре группы в поддержку каждого из кандидатов. Оказывается, для работников культурного заведения и участников художественных коллективов этот вопрос не просто важен. Для них это судьба всего культурного будущего целого района. Губернатор и «группы поддержки» сошлись во мнении, что нужно создать другую квалифицированную комиссию и по-новому рассмотреть все кандидатуры претендующих на должность директора Дома культуры.

Не просто проблемой, а бедой для Благовещенского являются отсутствие водоотвода и катастрофическое состояние дамбы через реку Синица. Местный активист уже многие годы пытается добиться финансирования ремонта этого объекта. Пока не получается. Но в этот раз до главы администрации он достучался.

Больница и…

В районной больнице Сергей Кузьменко участвовал в открытии рентген-кабинета. В РЦБ есть уже и обновленный дневной стационар. Ремонтные работы финансировались как из областного бюджета, так и из районного. Плюс помогли местные бизнесмены. На рентгенодиагностический комплекс ушло больше двух миллионо гривен из областного бюджета.

- Возможности нового аппарата большие, – рассказывает доктор-рентгенолог Василий Бойко. – Он отвечает всем требованиям современной диагностики. И, конечно же, мы прошли специальное обучение по использованию новой техники. Сдали экзамены, сделали контрольные снимки и готовы к работе.

По словам главного врача РЦБ Леонида Семко, еще недавно больница была в убогом состоянии.

- Ни ремонтов, ни нормальной медтехники здесь не было. Сейчас все меняется. Ремонтируются помещения, приобретаются новые аппараты. Теперь у нас есть возможность конкурировать с соседними райбольницами. Хотим создать на базе нашей больницы заведение интенсивного лечения. Это связано с тем, что через территорию нашего района проходят два международных транспортных маршрута – Киев – Одесса и Запад – Крым. К сожалению, на этих маршрутах бывает много автомобильных аварий, травмируются люди. В первую очередь мы их принимаем. У нас теперь появился хороший травматолог. Он из Луганска. Районная власть помогла ему с приобретением жилья. И мы надеемся, что он останется работать в нашей клинике. А еще есть у нас и отличный доктор акушер-гинеколог. Он тоже переселенец. К нам пришли и молодые врачи. Летом ожидаем еще двоих. Надеемся, что все они у нас успешно приживутся и будут работать.

Итоги визита

Уже после всех открытий и посещений Сергей Кузьменко дал комментарий по некоторым проблемным темам Благовещенского. В первую очередь губернатор рассказал о своем видении решения проблемы отсутствующего водоотвода и критического состояния дамбы.

- Это две главные проблемы Благовещенского, и это проблемы экологии. Мы живем в двадцать первом веке, и подобные несуразности нужно решать. Действительно, в прошлом году в Министерстве экологии была разработана программа, по которой начались бы работы по строительству водоотводной системы в райцентре. Были выделены необходимые средства, но конкурсы по разработке проекта и внедрению его в жизнь были проведены поздно. Деньги в прошлом году не удалось освоить и начать работы. Я буду говорить с министром экологии о том, чтобы этот вопрос решить. Также займемся и проблемой ремонта дамбы. Это важный для населенного пункта объект, ведь он соединяет две части города. По этой дамбе ходит транспорт, и большегрузный в том числе. Нужно инвестировать в этот объект средства, отремонтировать его, чтобы закрыть эту проблему.

Все, что касается образовательных округов, мы стараемся делать. Да, в этом районе не все так хорошо пока. Девятнадцать школ, более двух тысяч учеников. На каждое учебное заведение в среднем получается меньше сотни школьников. Надеюсь, что местные власти сами определятся с базовыми школами. Мы же, как областная власть, и сейчас помогаем с мультимедийными досками, компьютерными классами, школьными автобусами.

Руслан Худояров, «УЦ».