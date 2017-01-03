Что нового принес Дед Мороз под елку людям?

03.01.2017

С 1 января у нас в стране очень многое изменилось, хотя в массе своей мы еще не почувствовали этого. Но знать должны. Нововведения касаются медицины, образования, пенсий, цен на лекарства, декларирования доходов чиновниками и даже телевидения. Медицине и образованию мы посвятили отдельные статьи. А что еще изменится в нашей жизни?





Пенсии по-новому

То, о чем так долго говорили экономисты и реформаторы, вроде бы свершилось. Отныне у нас запущена накопительная система пенсионного обеспечения, согласно Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». По-простому, что это значит?

Каждый украинец младше 35 лет теперь должен отчислять часть своей зарплаты на старость. На каждого будет заведен отдельный счет, воспользоваться деньгами на котором можно будет только после выхода на пенсию.

Для начала процент таких отчислений установлен на уровне 2%, но постепенно должен вырасти до 7%. При этом действовавшую ранее систему, которая называется солидарной, никто не отменял! Поэтому молодым работающим теперь придется платить больше несколько лет – по старой схеме и по новой.

Что это будет? Время покажет. Пока гарантированно у всех бухгалтеров предприятий и организаций добавилось головной боли – все это правильно рассчитать, не переплатить и не допустить недоплаты. Самое печальное во всей этой истории вот что. Ну, начали вычитать из зарплаты, скажем, 35-летнего работающего гражданина дополнительные суммы. Но факт ли, что через двадцать пять лет, когда придет время выходить на пенсию, он увидит эти деньги?

Кто знает, какая будет страна через такое время? Кто даст гарантию, что новая власть года через четыре-пять не отменит эту пенсионную реформу и не придумает какую-то новую? Что делать жителям оккупированных Крыма и части Донбасса? Как с ними будет? И в конце концов кто гарантирует, что ваши денежки, накапливаемые на счету, не пропадут со временем? Если кто не верит в такое, пусть вспомнит последние события с «ПриватБанком».

История реформирования пенсионного дела у нас давняя. То Виктор Пинзеник пытался изменить систему, то Сергей Тигипко. Как показывает опыт, эта реформа чаще всего убивает рейтинг политиков, опуская его ниже плинтуса. Ну не может людям нравиться повышение пенсионного возраста и суммы отчислений! Как и малопонятные нововведения, в каждом из которых народ чувствует потенциальный подвох. Из всех пенсионных реформ последних десятилетий пока заметна только одна – украинцам подняли пенсионный возраст…

Зарплата

О поднятии минимальной зарплаты сказано уже много. Чтобы понять, чем все закончится, надо хотя бы несколько месяцев получать эту новую зарплату. Очень вероятно, что работодатели, которым и так тяжело, найдут, как обойти это повышение. Способов, к сожалению, много, простейший из них – перевести всех работающих на полставки, к примеру, при сохранении рабочего времени и выполнении прежних обязанностей.

А сколько ты заработал?

В прошлом году много шума наделали электронные декларации высших чиновников и народных депутатов Украины. Мы узнали, что есть среди них такие, кто хранит дома по сотне миллионов гривен, имеют десятки земельных участков, коллекции дорогущих часов, автопарки, которым позавидовали бы шейхи.

С этого года число тех, кто обязан раскрыть свое состояние, резко возрастет. Кроме упомянутых элитных категорий граждан, скоро мы узнаем, сколько зарабатывают и на чем ездят директора школ, к примеру. А также полицейские при более-менее солидных погонах. Плюс руководители всех коммунальных предприятий – признаемся, многим будет интересно узнать, насколько выгодно быть директором вечно убыточных водоканалов, ТЭЦ, в каких квартирах живут начальники ЖЭКов, на чем ездят завгары автопарков областных администраций, какие и где дачи у работников лесного хозяйства, и многое другое. Всего категорий тех, кто обязан опубликовать свои доходы и имущество – несколько десятков.

Уверен, ох много нам открытий чудных готовит эта новая волна декларирования!

И снова фермеры в ответе

Но самый неприятный удар пришелся по аграрному сектору, который является локомотивом экономики Украины. С 1 января все аграрные предприниматели переходят на общую систему налогообложения. Такая льгота, как специальный режим обложения НДС, по ряду данных, экономила аграриям до 1 миллиарда гривен в год. Теперь ее не будет. Отмена других, довольно экзотических льгот, как, например, компенсация за строительство животноводческих ферм (мало кто ее получил), не так сильно задевает фермеров. А вот с НДС все серьезнее. Многие эксперты ожидают скорого перекрытия дорог тракторами и комбайнами.

Не хватайтесь за валидол

С 1 января государство наконец-то ввело регулирование цен на жизненно важные лекарства. А именно основные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы.

Как это должно работать? Определены пять соседних стран – Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия. Сравниваются цены в них на, скажем, нитроглицерин. Так вот, цена в наших украинских аптеках на этот важный препарат не должна превышать цену в этих пяти выбранных странах.

Не спешите хлопать в ладоши. Пока по нашим аптекам ничего подобного не замечено – так быстро у нас ничего не работает. Зато есть большое подозрение, что очень скоро тот же нитроглицерин станет дефицитом. И вежливые фармацевты в аптеках будут вам предлагать вместо него «Дикор Лонг», «Изокет», «Моносан» и прочие вполне симпатичные препараты, которые являются полными аналогами нитроглицерина. Но стоить они могут куда дороже.

Хочется верить, что такого не будет. К тому же в государственном бюджете Украины на 2017 год предусмотрены немалые деньги на компенсацию за дешевые и привычные лекарства. Правда, изучая материалы по теме, мы так и не смогли понять, кто именно получит эту компенсацию? Каждая из десятков тысяч аптек по всей стране? Так это надо создавать отдельную службу, которая занималась бы этой компенсацией… Кстати, о цифрах этой компенсации. 500 миллионов на год за сердечные лекарства и 632 миллиона на инсулин. Хорошие деньги. Боимся, за право их освоить развернется такая война, что не один аптекарь схватится за сердце…

Телевизор станет дороже

Согласно новому действующему закону, отныне владельцы кабельных операторов телевидения обязаны платить телеканалам за каждого (абонента). Суммы вроде незначительные. Например, за право показывать по кабелю каналы группы «Интер» – собственно «Интер», «Интер+», «НТН», «К1», «К2», «МЕГА», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» – оператор кабельной сети должен заплатить этой медиа-группе 1 гривню 50 копеек в месяц. Другие группы («1+1», «Украина», «Старлайт медиа») оценивают свои услуги дешевле – в гривню, даже в 75 и 50 копеек.

Чем всем нам это грозит? Тем, что абонентская плата за пользование кабельным телевидением вырастет. Насколько, пока непонятно. На эфире ток-шоу Савика Шустера, где обсуждали эту тему, разные эксперты называли разные цифры. Одни считают, что кабельное подорожает на 5 гривен, другие – что на 15.

Есть и другой аспект. Есть подозрение, что эта система вымоет из нашего эфира такие каналы, как канал Шустера. Операторы кабельного ТВ будут экономить, поэтому есть вероятность, что они оставят в своих пакетах только каналы телевизионных групп первого эшелона. Ну и разве что еще «5 канал» – кто посмеет покуситься на телеканал, принадлежащий Президенту?

На самом деле, чтобы перечислить все новшества, которые принес нам год Петуха, не хватит газеты. Многие из них специфичны и касаются лишь некоторых из нас.

И вообще – ничто не ново под Луной. Такое происходит почти каждый год – перемены, изменения, и все, конечно же, для «покращення» нашей жизни. Только что-то не видно особо его…

Геннадий Рыбченков, «УЦ».