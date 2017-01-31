31.01.2017

Два дебила – это сила,

три дебила – это мрак,

шесть дебилов – жить не мило,

сто дебилов – это как?





Это раньше мы с вами, чтобы уснуть, считали овечек. Теперь с поголовьем парнокопытных из рода баранов просто беда, но по количеству их вполне можно заменить пофамильным перечислением «особо отличившихся» украинских политиков, чиновников и, не к ночи помянутых, правоохранителей. Не буду утверждать, что все они из «рода баранов», хотя некоторые их поступки наводят на эту мысль. В общем, уснуть вам, может, и не удастся, но время до утра убьете точно.

Кстати, вы знаете, что такое синергия? Цитирую: синергия – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов. Так что тезис «Два дебила – это сила» имеет вполне научное обоснование. Нет, конечно, наши герои умудряются отличиться и в «личном зачете», и в «тройках», и даже целыми «командами», но, как мне кажется, в «двойке» они смотрятся особенно ярко. Далее в примерах.

Назначенный на должность за патологическую честность и неподкупность глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник приобрел автомобиль KIA Sportage за 802 560 гривен. Это примерно годовая зарплата директора НАБУ. А лидер Радикальной партии Олег Ляшко намедни прикупил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн в пгт Козин Киевской области, в хвойном лесу по соседству с другими «скотыняками». Ну хорошо, сбережения позволили, а как насчет личной скромности и социальной справедливости? В воюющей и нищей стране? И «квартирный» опыт кристально честного журналиста Сергея Лещенко им не указ…

Методы руководства бывают разными. На днях вся страна наблюдала в подробностях заседание Кабмина, на котором разошлись во взглядах на будущее и настоящее «Укрзалізниці» премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Ну как разошлись? Просто сцепились в стиле «а ты кто такой?».

Защищая от резкой критики и прямых обвинений в коррупции главу «Укрзалізниці» польского «легионера» Войцеха Балчуна, премьер для начала достаточно резко попытался выяснить у Омеляна, почему тот до сих пор не сообщил о своих выводах в НАБУ. А затем начал расспрашивать юного министра инфраструктуры, где и кем он работал раньше (видимо, не знал). Выглядело это все крайне некрасиво. По-дебильному…

Ну и напоследок еще одна сладкая парочка: два особо ценных советника министра МВД – Антон Геращенко и Зорян Шкиряк. Не представляю, как мы жили без них все эти годы до Революции Достоинства.

После того как черная тень позора за расстрел своих же копов в Княжичах упала на руководство МВД, срочно понадобилась дымовая завеса – успешное раскрытие невероятного преступления против известных в стране людей, желательно с жертвами. Но поскольку все, начиная с самого министра Авакова, от роли жертвы отказались, а Парубий уже был, выбрали нардепа-говоруна Антона Геращенко. Который согласился, видимо, только на двух условиях: первое – без телесных повреждений и второе – рассказывать о злодейском покушении жертва будет лично. Точнее, в дуэте со Шкиряком.

Подробно описанный двумя пострадавшими от задания руководства сценарий покушения выглядит настолько убого, что в него не поверит даже человек, воспитанный на советских детективах, а его привязка к профессиональному убийству Павла Шеремета запредельно цинична. Более всего эта байка похожа на покушение через штору на генпрокурора Шокина.

Вот честно, не понимаю, почему все эти люди держат за дебилов нас?

Ефим Мармер, «УЦ».