Эксперты: Тарас Кутовой провалил борьбу с коррупцией в МинАПК

Автор: Евгений Башинский

27.02.2017

На днях VOX Ukraine опубликовали рейтинг топ-10 министерств Украины в контексте проведения ими реформ и других вопросов, связанных с улучшением жизни в стране (или наоборот – отсутствием этих улучшений). Лидером министерств среди тех, которые имеют отношение к экономической политике, стало Министерство экономического развития и торговли. Именно МЭРТ, как утверждается в материале, «активно инициировало законопроекты и постановления, которые позитивно повлияли на процесс дерегуляции, борьбу с коррупцией, либерализацию внешней торговли и реформирование государственных закупок».

Общий результат МЭРТ согласно системе расчета iMoPe составил 109 баллов. На последнем же месте – Министерство аграрной политики и продовольствия. И ладно бы «на последнем месте» с результатом, ну, скажем, в 50 баллов (что, конечно, было бы печальным разрывом). Однако, рейтинг МинАПК составил всего… 13 баллов!

По мнению большинства экспертов, министерство провалило все реформы, за которые было ответственно, в связи с неспособностью главы ведомства, Тараса Кутового, противостоять коррупционному лобби, господствующему в министерстве. Об этом в своем комментарии по поводу результатов мониторинга VOX Ukraine рассказал финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман. Как передает бизнес-издание «Капитал»:

«Проведению реформ в аграрном секторе помешало аграрное лобби, которое устраивает сложившаяся ситуация. По сути, эти люди используют преимущество очень низкой арендной платы и вообще неэффективного рынка аренды для получения сверхмаржи. То, что происходит с «Укрспиртом» это уже даже беспределом сложно называть, это просто перешло все границы разумного. Здесь явно идет речь о наличии мощных лоббистских интересов людей, сидящих на теневых потоках «Укрспирта» и отдельных спиртовых заводов.

Я сожалею, но Тарас Кутовой, неплохой человек, стал заложником имеющейся ситуации. И тут вопрос, к кому тянутся ниточки с «Укрспирта», к каким людям наверху…? Пока эти ниточки очень крепко связывают бизнес-интересы этих людей и «Укрспирт, министр, к сожалению, будет связан в вопросе проведения реформ», – считает Эрик Найман.

Кроме Наймана, активно критикуют министерство и члены Ассоциации легальных производителей алкоголя.

Организация, объединяющая легальных производителей алкогольной отрасли в Украине, в январе 2017 года опубликовала открытое письмо Тарасу Кутовому с требованием разобраться в ситуации вокруг государственного предприятия-монополиста «Укрспирт».

Члены организации обвиняют руководство «Укрспирта» в коррупции, а также утверждают о том, что компания проводит закупки основного сырья по завышенным (в сравнении с рыночными) ценами, повышая тем самым цену на продукцию членов Ассоциации в магазинах. Отдельный вопрос – миллионы продукции контрафактного спирта, который уже сейчас вызвал сотни отравлений с неизлечимыми увечьями (инвалидностью) и смертей простых украинцев по всей стране.

К слову, эти факты в отчет включены не были. А следовало бы! Как бы там ни было, Тарасу Кутовому определенно грозит увольнение, причем – в ближайшие сроки. А вот будет ли он и его администрация наказаны за продажу контрафактного спирта, убивающего людей – вопрос открытый. Будем надеяться на то, что справедливость все-таки восторжествует.