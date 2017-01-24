«Эльворти»: нехватка кадров и внимания

24.01.2017

Машиностроителям не хватает квалифицированных кадров, активно мигрирующих в ЕС, а нашему обществу стоило бы уделять больше внимания реальному сектору экономики, являющемуся основой его, общества, благосостояния. Об этом, и не только, с журналистами на прошлой неделе говорили первые лица завода «Эльворти» – председатель наблюдательного совета Павел Штутман и генеральный директор Сергей Калапа.

Первый и главный посыл – в непростое время бывшая «Червона зірка» уверенно растет. В том числе из-за курса валют и растущих вместе с ним цен на импортную сельхозтехнику. За 2016 год завод продал продукции на сумму, почти в полтора раза большую, чем за предыдущий, объем реализации составил 938,5 миллиона гривен против 654,8 в 2015 году. В бюджет перечислено 65,8 млн налогов и сборов – на 61,1% больше, чем в 2015-м, в том числе 13,7 млн – в местный бюджет.

В то же время, по словам Штутмана, объемы производства можно было увеличить, но для этого просто не хватило людей, хотя заработная плата на «Эльворти» достаточно высока для Кировоградщины – средняя в прошлом году составила свыше 6,4 тыс. грн.

- По нашей субъективной оценке, мы могли бы увеличить объемы производства еще на 10%, – говорит он. – Но мы не смогли набрать производственный персонал. Люди пошли только в последнее время, буквально 20 человек. Эта проблема связана, с одной стороны, с оттоком кадров из Украины, которые выезжают на постоянное место жительства, на заработки. Из нашего региона мы видим тенденцию миграции кадров в Литву и Польшу. С другой стороны, мы понимаем, есть проблема со сложной военной ситуацией, в свое время проводилась активная мобилизация, и мужское население крайне сложно шло к нам на работу.

Та же проблема – и на литейном заводе «Металит», открытом в прошлом году.

- Мы не смогли выйти на объем существующих заказов – они есть, но не хватает персонала, чтобы работать, – констатирует Штутман.

Одним из путей преодоления кадровой проблемы для машиностроителей может стать совместный проект по внедрению давно и эффективно работающей в Германии дуальной системы подготовки профессионально-технических кадров на базе Кировоградского высшего профессионального училища №4. Она предусматривает разделение времени получения специальности, половину которого студенты проводят в учебном заведении, половину – непосредственно на производстве, а учебная программа варьируется в соответствии с требованиями предприятия. После изучения аналогичного проекта, который уже реализуется в Запорожье, заявка на проведение эксперимента в областном центре Кировоградщины уже подана в местные органы образования.

Отвечая на вопросы журналистов, руководители предприятия также рассказали и о ряде других тенденций, определяющих сегодня облик «Эльворти» и в целом современного машиностроительного производства. Так, говоря о неиспользуемых производственных площадках, находящихся на балансе предприятия еще с советских времен, Штутман отметил: один современный обрабатывающий центр с программным управлением заменяет в среднем 6-8 старых станков, а потому при сохранении и даже росте объемов производства площадь предприятий, которые проводят техническое перевооружение, постоянно сокращается. К примеру, только в прошлом году заводом «Эльворти» было приобретено 3 установки для плазменного раскроя металла, 4 фрезерных обрабатывающих центра и другое оборудование.

Кроме того, комментируя начатый им в социальной сети «Фейсбук» флешмоб #MadeInUkraine, в рамках которого пользователи фотографируются с товарами оте­чественного производства, Павел Штутман высказал уверенность в том, что украинское общество с эгоистической точки зрения должно было бы проявлять больший интерес к тому, что является основой его благосостояния.

- Мы имеем право обратиться к обществу со своей точкой зрения – поддержите то, что сделано в Украине, поддержите производство. Мы должны понимать: все, что мы потребляем, где-то производится. Пусть оно производится у нас, и мы с вами на этом будем формировать наше благосостояние. Может, хотя бы на полпроцента изменим отношение общества к реальному сектору экономики, – надеется промышленник.

Андрей Трубачев, фото Олег Шрамко, «УЦ».