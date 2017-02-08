Еще один центральноукраинский

07.02.2017

Еще один бывший кировоградский вуз стал центральноукраинским. За такое название проголосовали сотрудники педуниверситета. Теперь он будет называться Центральноукраинский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко.

Название, конечно, вполне логичное. Тем более что в университете учатся студенты не только из нашей области, но и из Кременчуга, Первомайска, Смелы и т.п. Но тенденция называть центральноукраинским абсолютно все, что раньше было кировоградским, немного смущает. Тем более что в случае и с национальным техническим, и с государственным педагогическим сложное прилагательное «центральноукраинский» еще больше утяжеляет конструкцию. И при этом является практически бессмысленным. Прилагательное «кировоградский» указывало на город, в котором находится вуз, а «центральноукраинский», по сути, географической привязки не имеет. Такой вуз может находиться и в Добровеличковке, и в Виннице. Нам кажется, что лучше бы он остался просто университетом имени Винниченко – просто и со вкусом.

Да и аббревиатура на государственном языке получилась не очень: ЦДПУ. Угадайте, как его будут называть нерадивые студенты?

Но это только рассуждения. Выбор имени для вуза – дело его трудового коллектива, как захотели, так и назвали. Тем более что идея назвать вуз центральноукраинским возникла еще в 1996 году, когда он стал университетом. Кроме этого варианта, обсуждались еще два: Государственный педагогический университет им. Винниченко (г. Кропивницкий) и Кропивницкий ГПУ им. Винниченко. Последний вариант, впрочем, даже на голосование не выносили: нелогичность соседства двух фамилий в одном названии сразу бросается в глаза.

Надо сказать, корень «центр» в названии сегодня педуниверситету очень подходит. Ведь на самом деле вуз – это не только учебное учреждение, но и культурный, интеллектуальный центр. В разные годы в нашем городе такую роль выполняли разные вузы. Сначала кавалерийское училище, потом реальное, в середине прошлого века – КИСМ, а в последние десятилетия – безусловно, педагогический университет. И дело не в количестве профессоров и проведенных научных конференций, а в том влиянии, которое оказывает вуз на жизнь города. В педе рождались дискуссии о переименовании улиц и города, о роли Института национальной памяти и т.п. То есть поговорить на эти темы мы все, конечно, любим, но здесь эти дискуссии имеют серьезную научную основу, на которую мы потом опираемся.

В любом случае хочется надеяться, что это название уже надолго. Ведь постоянная смена имени не очень-то помогает в формировании имиджа учебного учреждения. Согласитесь: Острожская академия, университет Шевченко, КПИ, ХАИ звучит солидней, чем ЦДПУ. И дело не в самом названии, а в том, что этот вуз за 100 лет существования поменял уже больше десятка названий…

Ольга Степанова, «УЦ».