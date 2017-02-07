Есть такая профессия: безработный

07.02.2017

- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране новое пособие по безработице.

- На какую сумму?

- Причем тут сумма? Пособие – это брошюрка такая, памятка…





Ну вот и получили мы новую зарплату, спасибо Кабмину и лично товарищу Гройсману. Практически все одинаковую – 3200 грн. Журналистам чуть больше – отменить гонорары рука не поднялась. Теперь у нас уравниловка, если кто помнит это слово из прошлого века. И на том деньги в редакции ожидаемо закончились.

Ключевое слово тут «ожидаемо». Многие писали и говорили, чем чревато это повышение. В ответ правительство уверенно давало понять: «жирок» у мелкого бизнеса еще есть – делитесь со своими работниками, не жлобитесь. Закон есть закон, его нужно исполнять, но пройдет максимум месяц, сойдет снег, и весна покажет, куда мы вступили с подачи Кабмина.

По разным прогнозам из-за новой минималки в 2017 году официально могут быть уволены от 200 тыс. до полумиллиона человек по всей Украине. В первую очередь, считают эксперты, снижение официальной занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей.

Не дай Бог, если украинскую армию скрытых и официальных безработных пополнят еще более полумиллиона трудоспособных граждан. Хорошо хоть, руководство страны пока пытается отбиться от требований МВФ об увеличении пенсионного возраста в Украине. Но это дело такое: если завтра нам не дадут новый транш именно из-за непринятия этого условия, то куда только их принципиальность денется.

Аргументация железная: в Украине самые низкие пенсии в Европе, при этом украинцы на заслуженный отдых выходят раньше всех. В Евросоюзе средний возраст выхода на пенсию достиг 65 лет. Немцы уже сейчас отправляются на заслуженный отдых в 67 лет. Даже в Белоруссии по решению президента Лукашенко пенсионный возраст повысили на пять лет.

Если в Украине увеличить пенсионный возраст до 65 лет, количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Соответственно, примерно на столько же добавится безработных – в основном пожилых и бесперспективных. Для государства вариант «с работы – на кладбище», конечно, экономически оптимален, но остается вопрос: как обеспечить рабочими местами хотя бы часть армии безработных? И сегодняшних жертв экономического кризиса, и завтрашних – пострадавших от 3200, и послезавтрашних – кому за 60?

Пока все разговоры чиновников и политиков на тему создания тысяч новых рабочих мест носят чисто популистский характер из серии «А давайте позовем инвестора». Единственную толковую мысль озвучил вице-премьер-министр Павел Розенко, да и то я очень сомневаюсь в ее реализации. Мальчиш-плохиш Розенко предложил выплачивать пособие по безработице только после выполнения гражданином Безработным определенных общественных работ. Когда я слышу в очередной раз фразу «Подпишите мне, что я вам не подхожу», когда вижу неубранные от снега и льда тротуары и дворы, когда наблюдаю гигантские очереди по сдаче очередной сверхнужной бумажки, понимаю: Розенко прав.

Видимо, пришло время заняться формированием рынка занятости местным властям, воспользоваться правами, которые дает децентрализация. Любое незаконное блокирование или затягивание чиновниками проектов по созданию новых рабочих мест должно рассматриваться как должностное преступление. Любые сезонные или даже форс-мажорные работы в городе должны делаться только местными рабочими руками с оплатой из специальных фондов.

А других реальных предложений для миллионов украинцев с профессией «безработный» я пока в упор не вижу.

Ефим Мармер, «УЦ».