Февральская почта

28.02.2017

Наконец-то закончилась зима. Все мы ждем тепла – кто-то душевного, кто-то просто теплых дней, а кто-то – тепла в квартирах. Вот с этой темы, пожалуй, и начнем наш обзор писем.

Только ленивый сейчас не обсуждает суммы, которые приходится платить за благо цивилизации под названием «центральное отопление». Соцсети взрываются гневными постами типа «В квартире +15, а платить сумасшедшие деньги. За что?!!», люди обзванивают родственников и знакомых, узнавая, где еще холодно в квартирах.

Позволю себе поделиться личной «горячей» проблемой: живу на Волкова, в районе поликлиники УВД, всю зиму в квартире температура в пределах +23-260, жара такая, что теплые одеяла даже не доставали, открываем балкон, чтобы проветрить квартиру. Кот не может прилечь не то что на батарею, даже рядом с ней, настолько она горячая. Но, оказывается, не только в нашем районе чуть ли не тропическая жара в квартирах. Нам прислали письмо жители микрорайона «Школьный», что в областном центре. Просят помощи, потому что не могут достучаться в «Кировоградтепло», чтобы меньше топили. Пишут, мол, «ходим полуголые, в трусах и в майках, а ночью потом заливает», «жарят так, что аж глаза на лоб лезут». Люди открыто называют это бесхозяйственностью…

О какой экономии в энергетике может идти речь? Люди, будучи не в состоянии при нынешних зарплатах и пенсиях оплачивать коммуналку, оформляют субсидии, хотя бы на отопительный сезон. Государство платит теплоснабжающим предприятиям миллиарды гривен, а в то же время долги населения и предприятий растут вместе с тарифами на тепло. Где логика? Почему руководители теплосетей не смотрят на погоду за окном? Неужели они не выходят на улицу? Зачем подавать в систему кипяток, когда на улице +8-10? Неужели нельзя сэкономить тот же газ? Или желание содрать с потребителей побольше денег перевешивает все остальное?

Наверное, тема общежития завода «Радий», как и «ярошенковского» на пр. Университетском, становится вечной. В очередной раз к нам обращаются жители общежития «Радия» – в этот раз с проблемой, почему квартиры, где проживает 1 человек, и те, где 4-5 человек, должны платить за электроэнергию одинаково, потому что у них общий счетчик? Ради Бога, извините, но мы ничем помочь вам не сможем. Ваш конфликт с руководством предприятия уже дошел до судебной стадии, и любые вопросы теперь возможно решать только в суде.

Наша постоянная читательница Л. Легеза рассказала нам историю Елены Павловны Рябковой, погибшей в результате автоаварии в районе бывшего совхоза «Тюльпан» в Лелековке, которая произошла 27 октября 2016 года. Осиротели двое сыновей, без опеки остались престарелые родители… Людмила Афанасьевна очень переживает за стариков, а еще интересуется, понес ли какое-то наказание «негідник, через якого сім’я втратила все»? Обращаемся с просьбой к компетентным органам не дать спустить дело на тормозах, так как, кроме погибшей женщины, есть еще одна пострадавшая…

В редакцию обратился Игорь Маляренко, проживающий вместе с матерью, В. В. Ольховской, в областном центре, по ул. Пляжевой, 13. Уже более 10 лет продолжается конфликт с хозяевами двух станций техобслуживания автомобилей, расположенных вплотную к домо­владению авторов письма. За это время у них скопилась огромная папка с документами, с ответами на их обращения и в местные органы власти, и в санитарные службы, и в архитектурно-строительную инспекцию. Хозяев этих СТО и к админответственности привлекали, и штрафовали, и выносили всяческие предписания, подтверждающие незаконную, без всяких разрешений, их постройку, а воз и ныне там. Мы просмотрели ряд документов, предоставленных нам авторами письма, и хотим обратиться к некоторым официальным органам. Например, очень хотелось бы, чтобы исполком горсовета совместно с облэнерго таки проследили законность подключения указанных станций ТО к городским электросетям без всяких разрешительных документов, желательно с соответствующими выводами. А руководство управления Государственной архитектурно-строительной инспекции просим не забыть об обещанной в официальном ответе подготовке судебного иска на снос незаконно построенной СТО. Убедительная просьба также учесть, что в доме авторов письма проживает ребенок-инвалид. Ну а хозяевам СТО хотим напомнить, что челевеческих отношений между людьми еще никто не отменял и при желании любую конфликтную ситуацию можно решить, не доводя до суда.

Виктории Ивановне Микитенко очень нравятся публикации Ольги Степановой в рубрике «Земляки». Она решила обратиться к нам с просьбой рассказать о писателе Иване Микитенко. В Интернете ей удавалось найти материалы исключительно о его творчестве, а вот о его жизни и семье, к сожалению, ничего нет. Родственники ее мужа говорят о якобы каких-то семейных связях. Думаем, Ольга Степанова попытается что-то найти. Читайте «УЦ»!

А. Ф. Мулява из Устиновки благодарен А. Трубачеву за публикацию «Вездеход для АТО или «грев» для чиновника» и говорит, что это только вершина айсберга в плане того, что происходит в их райцентре. Что ж, появится у нас еще какая-то информация – то ли положительная, то ли отрицательная – постараемся поделиться ею со всеми.

Анатолий Федорович Татаренко из с. Калиновка Кировоградского р-на написал нам письмо, приуроченное к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Он рассказал, что в феврале 1989 года смотрел по телевидению передачу о воинах-афганцах, на которой присутствовала молодая вдова с маленьким ребенком. Его настолько впечатлили строки стихотворения, написанного ею в память об убитом муже, где повторяются слова «Где же ты, Королев? Где же ты, Королев?», что он написал и свое стихотворение, назвав его «Афганец». Спасибо вам огромное за неравнодушие!

Почему-то очень часто в нашу редакцию присылают письма, адресованные премьер-министру, спикеру или депутатам Верховной Рады… Очевидно, люди считают, что, если они отправят письмо нам, то мы переложим его в другой конверт и отправим адресату уже от нашего имени. Или занесем лично… Вот и в этот раз некто, подписавшийся Нил, из с. Злынка Маловисковского р-на прислал нам письмо, адресованное Президенту Украины. Что ж, наверное, придется редактору лично отвезти его в Киев…

Кировоградка М. В. Носовская просит нас постараться найти место для кроссворда или сканворда, чтобы, как она выразилась, «потренировать мозги». Хорошо, постараемся.

Наш очень внимательный читатель А. В. Антоненко решил присылать нам рецензию на каждый номер. Это, конечно, дело хорошее, когда делает его профессионал, а вот когда это все на уровне типа «Лунный календарь – так себе», портится все впечатление от общения с читателем. В качестве показательного исключения позволю себе прорецензировать письма пана Антоненко: автор не нашел даже чистенького листочка бумаги, написав свои рецензии на обратной стороне каких-то мятых табличек из котельной, предложения несвязные, масса ошибок, что выражает явное неуважение к редакции.

Ну и напоследок – как обычно, благодарность. Мария Федоровна Дурыманова 1928 года рождения – ветеран Великой Отечественной войны. Недавно она проходила лечение в кардиологическом отделении госпиталя. Пишет, что в здании проведен большой ремонт, уютно, тепло, чудесный уход, хорошее питание. На новогодние и рождественские праздники были подарки, приходили колядники с песнями! Мария Федоровна выражает огромную благодарность заведующей отделением Елене Андреевне Пасечник и всему душевному коллективу кардиологического отделения.

Подготовила Ольга Березина, «УЦ».